V deň narodenín prežila nočnú moru: Tínedžerka vypila drink s drogou, začalo sa peklo!

Partia chlapov znásilnila dievča v deň jej 16. narodenín.

Prince Irving (28) s ďalšími kamošmi využili bezvládne telo tínedžerky a znásilnili ju na večierku v byte v Cardiffe, zatiaľ čo sa ostatní na to zverstvo pozerali. Desivý príbeh sa odohral ešte v roku 2019.

Tínedžerka nevedela o sebe, pretože v drinku mala zamiešaný kokaín, ktorý jej tam dal Prince. Ona kvôli droge stratila vedomie a prebrala sa až na to, ako sa jej zmocnili chlapi.

Po zatknutí 28-ročný Prince tvrdil, že v Cardiffe nikdy nebol. Vyšetrovanie však potvrdilo, že obeť má v sebe DNA zhodujúce sa s jeho. Žena, ktorá si zachováva anonymitu, uviedla, že na útok si spomenie vždy, keď oslavuje narodeniny.

"Keď ste sa s obeťou stretli, vašim úmyslom bolo mať s ňou sex, či už to chcela alebo nie," povedal sudca. "Boli ste do istej miery pod vplyvom alkoholu a drog. Obeť dostala alkoholický nápoj s kokaínom. Droga mala takmer okamžitý účinok, po ktorej začala strácať vedomie," povedal sudca a pokračoval. „Ostatní členovia vašej skupiny sa prišli pozrieť do spálne, keď ste ju znásilňoval. Potom ste sa, ako sa obeť vyjadrila, prehodili s prvým mužom a znásilnili ste ju. Kričala od bolesti, keď ste ju znásilňovali. Hovorila, aby ste prestali, ale vy ste pokračovali," opísal sudca desivé chvíle pre mladú ženu.

Súd informoval, že aj tretí muž plánoval znásilnenie obete, ale tomu zabránila porucha v byte. V dôsledku znásilnenia dievča vážne krvácalo. "Išla som osláviť svoje narodeniny a skončila som uprostred nočnej mory. Každý rok, keď oslavujem narodeniny, pripomínam si výročie toho útoku," povedala obeť.

Muža odsúdili na 13 rokov väzenia, z ktorých si odsedí dve tretiny.