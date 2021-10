Zmena uľahčí darovať krv: V tejto krajine zmizne z dotazníkov diskriminačná otázka

Britská vláda oznámila, že do konca roka vyradí v Anglicku z dotazníkov, ktoré musia vyplňovať záujemcovia o darovanie krvi, otázku považovanú za diskriminačnú najmä voči černochom.

Táto zmena im uľahčí darovať krv "a v konečnom dôsledku zachrániť viac životov", uviedlo v pondelok podľa agentúry AFP ministerstvo zdravotníctva na stránke gov.uk.

V súčasnosti musí darca krvi v Anglicku v dotazníku odpovedať aj na otázku, či mal nedávno sexuálny styk s partnerom, ktorý mohol byť sexuálne aktívny v oblasti, kde je endemický vírus HIV spôsobujúci ochorenie AIDS. Jednou z týchto oblastí je väčšina subsaharskej Afriky. Ak potenciálny darca odpovie na túto otázku kladne, nebude môcť darovať krv počas troch mesiacov od posledného sexuálneho kontaktu s takouto osobou.

Podľa ministerstva zdravotníctva to odrádza od darovania krvi darcov afrického pôvodu a ich partnerov. Vyškrtnutie spomínanej otázky z dotazníka by tak malo prilákať viac nositeľov zriedkavejších krvných skupín "bez ohrozenia bezpečnosti". Ďalšie otázky týkajúce sa rizikového správania potenciálnych darcov a ich nedávnych ciest do krajín, kde je HIV endemický, v dotazníku zostanú.

Odstránenie tejto "prekonanej, nepotrebnej a diskriminačnej otázky" privítala mimovládna organizácia National AIDS Trust. V Škótsku a Walese sa tak stalo už minulý rok zrušené.

V júni Spojené kráľovstvo zmiernilo obmedzenia darovania krvi pre homosexuálnych a bisexuálnych mužov. Tí môžu darovať krv aj vtedy, keď boli sexuálne aktívni posledné tri mesiace - za predpokladu, že mali iba o jedného partnera.