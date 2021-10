Lekár ju odmietol kvôli covidu: Mladá matka na to doplatila životom

Matka zomrela na rakovinu hrubého čreva, keď jej praktický lekár zamietol osobné stretnutie.

Ako píše The Sun, Sharan Kullar sa minulý rok skontaktovala so svojim lekárom, pretože trpela únavou a rapídne schudla. Jej príbuzní tvrdia, že 34-ročná žena nemohla svojho všeobecného lekára navštíviť osobne kvôli covidu. Mohla mať len telefonické konzultácie. Mamičke diagnostikovali syndróm dráždivého čreva a dostala lieky proti úzkosti, no stále sa obávala, že má rakovinu hrubého čreva. Vrátila sa znova k svojmu lekárovi a jej rodina tvrdila, že obavy boli zamietnuté.

Jej rodina povedala, že v decembri 2020 nakoniec išla na pohotovosť, kde jej oznámili, že má rakovinu. Vo vyhlásení uviedli: „Jej srdcový tep bol veľmi vysoký a jej telo strácalo veľa krvi." 21. decembra sa Sharan dozvedela, že má štvrté štádium rakoviny hrubého čreva, ktoré sa rozšírilo do pečene a pľúc. Povedali, že rakovina sa týkala predovšetkým jej pečene kvôli poškodeniu, ktoré spôsobovala, a kvôli veľkému opuchu.

Len štyri dni pred Vianocami sa zúfalo chcela vrátiť domov. V ten istý deň bola prepustená. „Bola odhodlaná bojovať, nebola pripravená opustiť svoje deti,“ pokračovala rodina. Sharan zomrela len štyri týždne po diagnostikovaní rakoviny. Jej blízki teraz oslavujú jej 34 rokov života splnením 34 výziev.