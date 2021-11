Na toto pozor! Dievča spravilo pri falošnom opálení zásadnú chybu, premenilo sa na Fionu

Kerry túžila po krásnej opálenej pokožke, no skončila s výzorom rozprávkovej postavičky.

Ako informuje denník Daily Mail, mladá žena menom Kerry McRobb chcela, aby jej bledá pokožka vyzerala o niečo tmavšie, a tak sa rozhodla použiť prípravok na falošné opálenie. Keďže 20-ročné dievča má podľa jej slov až priveľmi svetlý odtieň pleti, bez váhania si na seba natrela hneď niekoľko vrstiev tohto krému. Počas roztierania si všimla ľahký nádych zelenej farby, ktorý sa jej síce príliš nepozdával, no túžba po snedej pokožke bola silnejšia, preto v aplikovaní výrobku smelo pokračovala. Kerry si na seba naniesla až dve vrstvy a nechala výrobok pôsobiť celú noc. „Prvýkrát som si všimla zelenú farbu vo fotoaparáte môjho mobilu v ten večer, čo ma trochu zaskočilo,“ priznala.

V ten moment jej to prišlo vtipné, a preto zdieľala fotografie svojej tváre s priateľmi, ktorí ju okamžite prirovnali k Fione z rozprávky Shrek. Farebný odtieň sa po uschnutí síce ešte viac zhoršil, ale nasledujúce ráno sa dievčaťu podarilo zo seba všetko úspešne zmyť. Zásadný problém bol s najväčšou pravdepodobnosťou v tom, že Kerry použila výrobok, ktorý bol už dávno po záruke spotreby. „Nepoužila som falošné opálenie už viac ako rok, pretože som bola tehotná, takže to bolo pravdepodobne po záruke. Neznepokojilo ma to, pretože som vedela, že to pôjde dole, bolo to veľmi vtipné,“ dodala.