Český prezident Zeman v rukách lekárov! Po rokovaní s premiérom ho odviezla záchranka

Prezident Českej republiky Miloš Zeman opäť mieri do nemocnice.

Podľa informácií portálu Blesk, českého prezidenta odviezla krátko po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom sanitka. Stretnutie prebiehalo v českej obci Lány, odkiaľ hlavu štátu previezli do Ústrednej vojenskej nemocnice, kde je momentálne znova hospitalizovaný, potvrdila hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke. Prezidentov lekár poskytne bližšie informácie o druhej hodine poobede.

Miloša Zemana prepustili zo spomínanej nemocnice naposledy 22. septembra, teda len pred necelými dvoma týždňami. Vtedy bola podľa informácií od lekárov dôvodom hospitalizácie dehydratácia a celkové vyčerpanie, no objavili sa aj informácie o tom, že by mohol mať cirhózu pečene.

Český prezident pre zdravotné problémy tento rok prvýkrát nevolil priamo z volebnej miestnosti, ale namiesto toho za ním prišla v piatok komisia priamo do zámku v obci Lány. Na odporučenie svojho lekára zrušil aj nedeľňajšiu účasť v televíznej debate. Do nemocnice za ním okamžite prišla jeho manželka Ivana Zemanová spolu s dcérou Kateřinou. Na mieste by mal byť aj kancelár Vratislav Mynář a protokolár Vladimír Kruliš.