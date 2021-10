Česká automobilka Škoda Auto odstavila výrobu: Ekonómovia vyriekli hrozivé prognózy

Plánovaná odstávka v českej automobilke Škoda Auto môže mať vážne dôsledky nielen pre samotnú automobilku, ale aj jej dodávateľov, a v konečnom dôsledku pre celú ekonomiku. V ohrození môžu byť tisícky pracovných miest. Zhodli sa na tom ekonómovia, ktorých oslovil denník Právo.

"Samotná Škodovka predstavuje 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) celej Českej republiky a takmer 10 % exportu. Akákoľvek odstávka jej prevádzky má obrovské ekonomické dôsledky. Ťažké to bude nielen pre firmu, ale predovšetkým pre jej rozsiahly dodávateľský reťazec, ktorý je na ňu v mnohých prípadoch vysoko závislý," povedal pre Právo viceprezident českého Zväzu priemyslu a obchodu ČR Radek Špicar. Informoval o tom server novinky.cz.

Ako uviedol analytik Deloitte Václav Franče, každá miliarda výpadku tržieb v automobilovom priemysle spôsobí v celej ekonomike stratu tržieb 1,9 miliardy Kč (74,7 milióna eur), respektíve 0,5 miliardy Kč na úrovni HDP. Navyše aj stratu zhruba 600 pracovných miest.

"Vlani sa v Škodovke v dôsledku pandémie znížili tržby o 36 miliárd Kč. Je ťažké kvantifikovať, aký bude výpadok tržieb tento rok v dôsledku nedostatku čipov. V auguste dosiahol prepad automobilovej výroby v ČR 28 %. Podobné prepady sa dajú očakávať aj v ďalších mesiacoch," dodal Franče.

"Je to rana pre celú českú ekonomiku a mimoriadne nepriaznivý signál pre český automobilový priemysel. Ten v krajine zamestnáva približne 180 000 ľudí," povedal ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Situáciou v Škode Auto sú podľa neho ohrozené desaťtisíce pracovných miest.

Dôležité bude, ako rýchlo sa výroba obnoví. Vo svete sa pritom špekuluje, že nedostatok čipov bude pretrvávať až do roku 2023. "Potom by už situáciu nebolo možné riešiť inak, ako práve aj rozsiahlejším prepúšťaním," dodal Kovanda.

Podobné obavy má aj ekonóm BHS Štěpán Křeček. "Obmedzenie či úplne zastavenie výroby v našej najväčšej automobilke bude mať obrovské dôsledky pre náš priemysel. Keďže pravdepodobne nepôjde o krátkodobú záležitosť, hrozí zánik mnohých subdodávateľov, ktorí sú na odbyte Škodovky závislí. To bude sprevádzané rušením pracovných miest," povedal.

Jasne sa tak teraz podľa neho ukazuje zraniteľnosť a nezdravá závislosť Česka od dovozu komponentov zo zahraničia. "Zároveň sa naplno prejavuje slabina českého priemyslu, ktorá spočíva v prílišnej orientácii na automobilový priemysel," dodal Křeček.

Podľa Pavla Sobíška z UniCredit Bank by úplné alebo aj čiastočné zastavenie práce len v automobilke Škoda Auto ovplyvnilo dve tretiny českého automobilového priemyslu. "A ak by sa práca zastavila, tak to znamená, že by za toto obdobie prišlo Česko zhruba o 6 % HDP. To by bola veľká rana," upozornil Sobíšek s tým, že priamo alebo sprostredkovane by sa to potom muselo dotknúť aj domácností. "Samozrejme, reťazovou reakciou by sa to premietlo do zvyšku ekonomiky," dodal Sobíšek.