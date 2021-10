Danielko († 3) šantil na posteli, keď zrazu vypadol z okna: Svedok len ťažko hľadal slová

Tragédia, ktorá vám vtisne slzy do očí. Len 3-ročný Daniel skákal na posteli v byte u svojej tety, keď sa stalo niečo, na čo rodina a blízki nikdy nezabudnú.

Ako uvádza portál Mirror, Daniel Galeas skákal na posteli u svojej tety, ktorá má byt v paneláku na štvrtom poschodí v mestskej štvrti Harlem v New Yorku. Chlapček šantil na posteli a počas skákania sa odrazil tak nešťastne, že vypadol z okna a dopadol na betónové schody.

Keď záchranári prišli na miesto nešťastia, našli ležať malé telíčko na schodoch. Chlapček nereagoval a urgentne ho previezli do nemocnice. Tam ho vyhlásili za mŕtveho. K nešťastnej tragédii došlo v piatok 8. októbra krátko po 10. hodine doobeda.

3-ročného Daniela strážila jeho teta, zatiaľ čo jeho mama bola v práci. „Neviem, je to len ... cítim sa zle,“ povedala pre médiá chlapcova babička Maria Rivera. V čase nešťastného incidentu bolo v byte viac detí vrátane Danielových súrodencov a bratrancov. Nie je jasné, či bol niekto v spálni pri páde dieťaťa.

Polícia sa domnieva, že chlapec skákal na posteli, keď zakopol a spadol cez otvor v okne, v ktorom bola klimatizačná jednotka. Jednotku držali na mieste lepenkové panely, z ktorých jeden bol zjavne vysunutý, keď Daniel spadol. Daniela, ktorý by mal o tri dni neskôr štyri roky, našli na schodisku, ktoré vedie do suterénu.

Záchrannú službu zalarmoval očitý svedok, ktorý priznal, že sa rozplakal, keď si uvedomil, že chlapček pád neprežil. „Nikdy som nevidel dieťa, ktoré by naposledy vydýchlo. Zostane to so mnou navždy,“ povedal. V prípade prebieha vyšetrovanie a polícia sa pokúša zistiť, kto je vinný za inštaláciu klimatizácie a či sú oprávnené obvinenia z trestného činu.