Súd v Texase to povedal jasne: Kontroverzný zákon o zákaze interrupcií je odklepnutý

Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že štát Texas môže dočasne obnoviť svoj striktný zákon o zákaze takmer všetkých interrupcií. K verdiktu došlo dva dni po tom, čo iný súd nariadil, aby Texas platnosť kontroverzného zákona pozastavil. Informuje o tom agentúra AFP.

Rozsudkom americký odvolací súd so sídlom v New Orleanse dočasne zrušil stredajší verdikt okresného federálneho súdu v texaskom Austine a účinne obnovil zákaz väčšiny interrupcií od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať ozvy srdca plodu, teda zvyčajne v šiestich týždňoch gravidity. Zákon pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste a interrupciu umožňuje, len ak matke hrozí zdravotné riziko.

Rozhodnutie prišlo po tom, čo kliniky v celom Texase opäť začali vykonávať interrupcie, píše agentúra AP. Rozhodnutím súdu zákonná norma opäť dočasne vstúpila do platnosti, dokým sa prípad nepreskúma. Americké ministerstvo spravodlivosti má do utorka 12. októbra čas na to, aby na verdikt reagovalo.

Zákon, známy pod označením Texas Heartbeat Act (texaský zákon o tlkote srdca), vstúpil do platnosti 1. septembra. Takýto striktný zákon už schválili v desiatich "republikánskych" štátoch USA, no s výnimkou Texasu ani v jednom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť. Najvyšší súd USA, v ktorom majú v súčasnosti prevahu konzervatívni sudcovia, odmietol texaský zákon zablokovať.

Zákon vyvolal odpor verejnosti, píše AFP. Do ulíc v mestách po celej krajine vyšli desaťtisíce žien, ktoré poukazovali na uplatňovanie svojich reprodukčných práv.