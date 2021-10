V Španielsku chystajú prísny zákon: Kto si chce kúpiť psa, bude musieť ísť na kurz

V Španielsku chystajú nový zákon o ochrane a právach zvierat, ktorý okrem iného predpokladá, že psy nebudú smieť ich majitelia nechať doma samé dlhšie ako 24 hodín.

Pred zaobstaraním domáceho maznáčika tiež budú musieť ľudia absolvovať kurz, ako sa o psa starať. Vyplýva to z návrhu, ktorý pripravila komisia spadajúca pod ministerstvo sociálnych vecí a ktorý bol tento týždeň predložený na verejnú diskusiu. Informujú o tom miestne médiá. Cieľom nového zákona, ktorý by mal po schválení vládou a parlamentom nadobudnúť účinnosť v roku 2023, je zakotviť celonárodné pravidlá pre ochranu domácich maznáčikov.

Jednotlivé regióny budú musieť dodržiavať tieto základné pravidlá, ktoré ale môžu samy ešte sprísniť. Zákon sa netýka hospodárskych zvierat, ani dobytka chovaného na býčie zápasy. Pokiaľ by bol zákon v tejto podobe schválený, museli by majitelia psov v Španielsku pred ich obstaraním absolvovať kurz. Jeho obsah zatiaľ návrh nezmieňuje. Domácich miláčikov by tiež ich majitelia nemali nechávať na balkónoch či v zatvorených autách vystavených chladu či teplu, ani ich priväzovať na vôdzke pred obchodom bez dozoru.

Doma nemajú byť mačky samotné dlhšie ako tri dni, v prípade psov je to 24 hodín. Podľa federácie združenia ochrancov zvierat sa v Španielsku každé dve minúty nájde na ulici opustený pes či mačka a mnohí sú po niekoľkých týždňoch usmrtení, ak ich nikto neadoptuje. Výnimkou sú Katalánsko a madridský región, ktoré je usmrcovanie nájdených psov a mačiek bez príslušného zdôvodnenia zakázané, uviedol denník El Periódico. Podľa nového návrhu zákona by mala byť povolená iba eutanázia zvierat za dohľadu veterinára a len v tých prípadoch, že sa zvieraťu ukončí utrpenie.

Návrh zákona o ochrane domácich maznáčikov tiež nariaďuje ich sterilizáciu, ak žijú v jednej domácnosti fena a pes. To by znamenalo, že rozmnožovanie psov by tak mohli prevádzkovať len registrované osoby alebo organizácie. Zakázaný má byť podľa novej normy tiež chov divých zvierat v cirkusoch a zrušený má byť zoznam nebezpečných psích rás. Či je pes nebezpečný, by sa malo posudzovať individuálne, a nie podľa rasy. Návrh počíta tiež s vytvorením národného registra fyzických a právnických osôb, ktorým bolo v trestnom či správnom konaní zakázané zvieratá chovať či prevádzkovať prax s nimi spojenú.