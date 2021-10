Briti zúžia zoznam krajín na červenom zozname: Zostane ich už len sedem, je medzi nimi Slovensko?

Britská vláda od 11. októbra zúži zoznam krajín na takzvanom červenom cestovnom zozname z 54 na sedem.

Informuje o tom portál BBC.

Ľudia prichádzajúci zo 47 krajín, ktoré zo zoznamu vyradia, tak už nebudú musieť absolvovať po príchode povinnú 10-dňovú hotelovú karanténu na vlastné náklady a bude im stačiť negatívny PCR test na druhý deň po príchode.

Na červenom zozname už zostanú len Panama, Kolumbia, Venezuela, Peru, Ekvádor, Haiti a Dominikánska republika.

Minister dopravy Grant Shapps zmenu oznámil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde tiež napísal, že zvyšných 47 krajín sa presunie do kategórie „zvyšok sveta“. Dodal tiež, že pre cestujúcich zjednodušia vstup do Anglicka tak, aby zaočkovaní ľudia z ďalších 37 krajín a území, mali rovnaké podmienky, ako plne zaočkovaní britskí občania pri návrate do krajiny, a bude im teda stačiť najneskôr na druhý deň po príchode absolvovať PCR test.

Podmienky pre cestovanie do Veľkej Británie zjednodušili od 4. októbra, keď dovtedajší semaforový systém vymenili za jednotný zoznam červených krajín.