Hrôza v hotelovej izbe trvala celý mesiac: 14-ročné dievča uniesla žena, z toho, čím si prešlo, vám ostane zle

Tínedžerka sa dala na večierku do reči so ženou, netušila, že ju to privedie až do nočnej mori.

Štrnásťročné dievča, ktorého identitu polícia nezverejnila, sa na večierku v severozápadnom Sydney zoznámilo s Elham Naaman (24). So ženou sa spriatelili na Facebooku a opäť sa stretli 5. júna 2021. Mali namierené do hotela, no v okamihu ako tínedžerka sadla do auta, rozpútalo sa peklo. Polícia si to namierila do bytu podozrivého pedofila: Šokujúca zbierka Ako píše portá Daily Telegraph, vo vozidle sedel neznámy muž, ktorý mal dievča znásilniť. Otrasný útok pokračoval v hotelovej izbe, do ktorej ju priviedli. Na súde tiež odznelo, že dievčina bola držaná v hoteli celý mesiac, až do 6. júla. Počas tejto doby bola vraj sexuálne a fyzicky napádaná, zdrogovaná a zastrašovaná. Dokumenty predložené súdu tvrdia, že mladistvej bol podaní injekčne heroín. Vyhrážať sa jej tiež mali horákom, ktorým dokonca zapálili šatku kým ju mala na sebe. Elham Naaman skončila v rukách polície 3.októbra. Bola obvinená z únosu v skupine, krádeže, zastrašovania, dodávania zakázanej drogy a poškodzovania majetku požiarom s úmyslom zraniť. Naaman je mužom zákona dobre známa. Hrozivý incident sa odohral krátko po jej prepustení z väzenia, kde strávila dva roky a deväť mesiacov. Otec videl video, ako pedofil znásilňuje jeho dcérku: Drsná odplata a šokujúce rozhodnutie súdu! Polícia očakáva ďalšie zatýkanie a obvinenie dvoch žien a muža, ktorí sa podieľali na strašnom únose.