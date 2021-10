Prenasledoval ju cudzí muž: Ženy, tak po tomto sa budete obzerať ponad plece

Tak na toto do smrti nezabudne. Kenny sa na sociálnej sieti TikTok podelila o svoj zážitok, ktorý by nepriala nikomu. V ten deň musela len ťažko zaspávať.

Ako uvádza portál Mirror, mladá žena bola na ceste domov, keď si všimla, že ju neznámy muž prenasleduje. Sedela v aute a podivín išiel za ňou dlhých 8 kilometrov, až kým nezaparkovala na parkovisku pred ich bytovým domom. To sa jej až tak zvláštne nezdalo, pretože to mohol byť ktokoľvek, kto býva v okolí. Potom sa však stalo niečo poriadne zvláštne.

„V tomto bode ma to mrzí, ale muži by nemali mať práva,“ začala svoje rozprávanie vystrašená Kenny, ktorá zdieľala video na sociálnej sieti TikTok. „Prepáčte, ale počúvajte, čo sa stalo. Pridávam nový pos*atý zážitok s mužmi. Ubehla asi minúta, odkedy sa to stalo. Dostala som sa domov a tam za mnou zastavilo auto, čo je teda v poriadku, pretože bývam v bytovom komplexe a je to normálne,“ pokračovala v príbehu Kenny.

„Ale to auto sa vopchalo medzi mňa a parkovaciu garáž a sedel v ňom muž. Naznačil mi, aby som otvorila okno, a tak som to urobila a opýtala som sa ho: Môžem vám pomôcť?“ vysvetľuje Kenny. Muž sa jej vypytoval, či býva v bytovom dome, kde sa práve nachádzajú, avšak Kenny mu zo strachu povedala, že nie. Ďalej sa jej pýtal, či je z Austinu, na čo Kenny opäť zaklamala, že nie a dodala, že prišla navštíviť frajera. To všetko len preto, aby neznámeho muža odohnala.

Z hrozivej príhody sa vykľulo niečo, čo by jej ani vo sne nenapadlo.. „V akom prekliatom svete je to vhodné?“ neveriacky sa pýtala Kenny.

Je smutné, že zatiaľ čo niektorí ľudia boli zdesení z podrobností jej zážitku, mnohí zdieľali príbehy rovnako znepokojujúcich skúseností, ktorými si prešli. „Nie som si istá, ako som narazila na tento účet na TikToku, ale toto je šiesty príbeh, ktorý má podobne znepokojujúce detaily,“ znel jeden z komentárov a doplnil ho ďalší: „Je to ako prenasledovanie“. Čo by ste robili na jej mieste vy?