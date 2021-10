Tragédia na výlete: Rodina s malým synčekom († 3) zomrela v prenajatom byte, detaily plné otáznikov

Výlet sa zmenil v priebehu okamihu na tragédiu. Manželia s trojročným synčekom si chceli oddýchnuť na spoločnom výlete v Mexiku. Hrozivé detaily.

Ako uvádza portál New York Post, Jose Nunez a jeho manželka Maria si so svojím trojročným synom Jaydenom zarezervovali byt cez súkromnú spoločnosť Airbnb, ktorú využívajú ľudia po celom svete. Rodinka z Kalifornie chcela ísť navštíviť príbuzných v Mexiku a užiť si spoločné chvíle. Výlet sa však zmenil na tragédiu.

Ich telá našli bezvládne ležať na zemi priamo v ich apartmáne. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že ich smrť zapríčinil únik plynu. Ďalší rodinní príslušníci, ktorí si prenajali iné priestory cez Airbnb, boli v poriadku.

„Sú stále v Mexiku a budú vykonávať pitvu. Určite prídu na koreň toho, čo spôsobilo ich smrť. V tejto chvíli si teda nie sme istí žiadnymi konkrétnosťami,“ povedala teta zosnulého Joseho, ktorá sa ich spoločne s rodinou snaží dostať do rodnej krajiny. „Chceme, samozrejme, vedieť, čo sa im stalo. Ale práve teraz sa zameriavame na to, aby sme Joseho, Mariu a Jaydena dostali domov,“ dodala.

Podľa správ po sebe manželia zanechali ďalšie štyri deti. „Bola to naozaj dobrá rodina. Obaja boli veľmi rodinne založení. Jose je jeden z najlepších otcov, ktorých poznám. Bol do svojej rodiny zbláznený. Stále ich objímal a držal,“ povedala so zármutkom jeho teta Trini.

Airbnb vo vyhlásení označilo incident za „strašnú tragédiu“. „Myšlienky nášho tímu sú s deťmi a celou širšou rodinou, ktorí smútia nad stratami Joseho, Marie a Jaydena. Bezpečnosť je jadrom všetkého, čo v Airbnb robíme a vykonávame komplexné vyšetrovanie toho, čo sa stalo,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti.