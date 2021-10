V Česku sa začínajú voľby: Stane sa Babiš opäť premiérom? Kto sú najväčší rivali!

Bude opäť českým premiérom slovenský rodák Andrej Babiš (67)?

Odpoveď na túto otázku rozlúsknu voľby, ktoré sa u našich susedov začínajú dnes a vyvrcholia už zajtra. Hlavným konkurentom pre Babišove hnutie ANO bude trojkoalícia strán ODS, Top 09 a KDÚ-ČSL, ktorá prijala zjednocujúci názov – Spolu.Aj v prípade víťazstva im však môže zamrznúť úsmev na perách. Ako ich môže schladiť prezident Miloš Zeman?!

Už v sobotu večer by sme mohli mať jasno, kto obsadí 200 kresiel českej poslaneckej snemovne. Kým Slovensko má jeden volebný obvod, to znamená, že kandidátky sú všade rovnaké, Česko sa vo voľbách do snemovne rozdelí na 14 volebných obvodov a strany tomu prispôsobujú svoje kandidátky. Podobne ako u nás, aj tam musia politické strany preskočiť hranicu 5 % . Posledné prieskumy mierne favorizujú za víťaza súčasného premiéra Andreja Babiša, ktorého prefencie sa pohybujú okolo 25 %. Tie sa môžu posledné dni pred voľbami meniť, keďže tretina ľudí sa rozhoduje v krátkom čase pred hlasovaním.

Babiš v poslednom ťahu na bánku sľubuje ľuďom aj nemožné. „Vláda je pripravená dočasne zrušiť DPH z energií, aby zabránila vplyvu zvyšovania cien elektriny na domácnosti,“ vyhlásil v debate Českej televízie. Z náskoku, ktoré jeho hnutie malo ešte v lete, však ukrajuje postupným tempom trojkoalícia strán ODS, TOP 09 a KDÚ ČSL, ktorá kandiduje pod názvom Spolu a ktorú vedie Petr Fiala. Na treťom mieste s podporou približne 20 percent sa v posledných prieskumoch drží liberálnejšia dvojkoalícia Pirátov a hnutia STAN.

Odíde z politiky?!

Andrejovi Babišovi zavarili u Čechov viaceré kauzy. Najnovšie figuruje aj v tzv. Pandora Papers. Senátna komisia obviňuje rodáka zo Slovenska z toho, že si cez svoje offshorové firmy poslal do cudziny takmer 400 miliónov českých korún, za ktoré si kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére, vrátane zámku.

„Toto správanie vykazuje znaky trestného činu nesplnenia oznamovacej povinnosti v daňovom konaní a skresľovanie údajov o stave hospodárenia a majetku spoločnosti,“ vysvetlil predseda komisie Lukáš Wagenknecht. Babiš obvinenia odmieta a tvrdí, že konal na popud realitného makléra a všetko je legálne.

Aj táto kauza však môže spôsobiť, že Babiš voľby nevyhrá a to si nechce ani pripustiť. „Neviem si predstaviť, že by som skončil v opozičných laviciach. Bol som premiérom vo vláde, čo si myslím, že je miesto, kde som pre našu zem najplatnejší,“ povedal pre idnes.cz Babiš s tým, že v prípade neúspechu úplne nevylúčil ani odchod z politiky.