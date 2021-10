Najbohatšia rozvedená žena v Británii: Bývalá miss má viac peňazí  ako kráľovná

Najprv bola kráľovnou krásy. Teraz má väčší majetok ako skutočná kráľovná.

Modelka a speváčka Kirsty Bertarelli (50) sa stala najbohatšou rozvedenou ženou v Británii. Britskou miss sa stala ešte v roku 1988. To sa volala Kirsty Roper. V roku 2000 sa vydala za švajčiarskeho miliardára Ernesta Bertarelliho a mali spolu tri deti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ich manželstvo vyzeralo byť dokonalé – až doteraz. Denník Daily Mail odhalil, že pár sa v tichosti rozviedol. Ich hovorca to potvrdil a dodal, že rozhodnutie o rozchode bolo spoločné a rozvod prebehol priateľsky. Dohodli sa na ňom ešte v lete.

V tohtoročnom rebríčku najbohatších Britov figurovali ešte ako pár na 14. mieste so spoločným majetkom 10,8 miliardy eur. O podmienkach majetkového vyrovnania sa teraz odmietli baviť, no Daily Mail zistil, že Kirsty súhlasila so sumou 411 miliónov eur. Tým sa dotiahla na britskú kráľovnú Alžbetu II., ktorej osobný majetok sa odhaduje na 429 miliónov eur.

Kirsty však okrem toho dostala nový dom pri Ženevskom jazere, ktorý manželia kúpili tento rok a má hodnotu 61 miliónov eur. Vlastní aj chatu vo Švajčiarsku za ďalších 9 miliónov eur. Dokopy tak má 481 miliónov eur.