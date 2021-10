Voľby v Česku: Premiér Babiš dostane tretiu dávku vakcíny v deň začiatku hlasovania

Český premiér Andrej Babiš dostane tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu v piatok ráno, teda v deň volieb.

Pôvodne mal byť zaočkovaný posilňovacou dávkou vo štvrtok dopoludnia. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz. V piatok a v sobotu sa v Česku uskutočnia voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR (PS PČR). Pôjde v poradí o ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatnej Českej republiky. Babišovo hnutie ANO kandiduje z pozície najsilnejšieho politického subjektu. Podľa modelu agentúry STEM môže vyhrať voľby so ziskom vyše 27 percent hlasov. Zákon o voľbách do PS PČR nepozná moratórium na volebnú kampaň. Tá sa začína dňom vyhlásenia volieb do PS PČR. Kampaň sa končí až dňom vyhlásenia celkových výsledkov hlasovania.

Babiš si dá pichnúť očkovaciu látku opäť v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici. Po tretí raz mu bude aplikovaná vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Prvé očkovanie český premiér absolvoval ešte minulý rok 27. decembra, keď sa oficiálne začalo u západných susedov Slovenska očkovať proti koronavírusu. Druhú dávku dostal Babiš 24. januára, pripomína iDNES.cz. Posilňujúcu tretiu dávku si môžu dať v Česku ľudia od 20. septembra. V aktuálnej fáze je určená pre zdravotníkov alebo seniorov zo zariadení sociálnej starostlivosti. Do konca roka sa bude môcť dať znovu očkovať viac ako milión obyvateľov ČR. Očkovanie naďalej zostáva dobrovoľné.