Severná Kórea tvrdí, že nemajú ani jeden prípad nákazy koronavírusom: Nečakaný krok Svetovej zdravotníckej organizácie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poslala do Severnej Kórey (KĽDR) z čínskeho prístavu Ta-lien zdravotnícky materiál na podporu boja s koronavírusom.

KĽDR však doposiaľ tvrdí, že na jej území sa nevyskytol ani jeden prípad nákazy. Vo štvrtok o tom informovali agentúry Reuters a AP. WHO vo svojej poslednej týždennej správe o stave v južnej a východnej Ázii uviedla, že začala s dodávkami základného zdravotníckeho materiálu na boj s COVID-19 do Severnej Kórey. Organizácia však v správe neuvádza, či zdravotnícke pomôcky do KĽDR aj dorazili.

Toto konanie okrem iného naznačuje, že Severná Kórea zrejme uvoľnila prísne uzatvorenie svojich hraníc, ktoré malo zabrániť, aby sa koronavírusu rozšíril na jej území. Podľa úradov v Južnej Kórei všetko naznačuje tomu, že námorná cesta medzi Čínou a KĽDR je zrejme otvorená, avšak na súši nezaznamenali žiadnu výmenu tovaru medzi týmito dvoma krajinami. Severná Kórea zaviedla na svojich hraniciach prísne opatrenia po tom, ako vo svete vypukla pandémia koronavírusu. Tieto opatrenia vtedy severokórejská vláda považovala za vec národného prežitia, píše Reuters.

OSN dokonca v auguste požiadala severokórejskú vládu, aby objasnila správy, podľa ktorých dostali jej pohraničníci príkaz strieľať na každého, kto sa pokúsi prekročiť hranice krajiny. Napriek tomu, že koronavírusu zaznamenali takmer vo všetkých krajinách sveta, KĽDR tvrdí, že na svojom území doposiaľ žiaden prípad tohto vírusu nezaznamenala. Podľa WHO v Severnej Kórei doposiaľ otestovali na koronavírus 40.700 ľudí, avšak do 23. septembra nehlásili žiaden pozitívny výsledok testu.

Úrady v susednej Južnej Kórei i v USA však spochybňujú tvrdenie KĽDR o tom, že sa doposiaľ na jej území nevyskytol žiaden prípad nákazy. Napriek tomu zatiaľ neboli zachytené nijaké známky, že by v krajine zúrila pandémia. Podľa expertov by epidémia koronavírusu mohla byť pre KĽDR zničujúca vzhľadom na nedostačujúci zdravotnícky systém a neustály nedostatok zdravotníckych pomôcok.