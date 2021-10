Rusku si mýlia so slávnou hollywoodskou herečkou: Sila, môže sa podobať až takto?!

Na nerozoznanie! Ruska Ekaterina Shumskaya, ktorá je na sociálnych sieťach známa pod menom Kate Johansson si vybudovala slušnú základňu fanúšikov. Môže za to jej neuveriteľná podoba so slávnou hollywoodskou herečkou Scarlett Johansson.

A hoci by si mnohí mohli myslieť, že pre Ekaterinu je splneným snom vyzerať ako sexi herečka, po ktorej slintajú milióny mužov po celom svete, Ruska vás okamžite vyvedie z omylu. Ako sama hovorí, má to aj svoje tienisté stránky.aby vyzerala ako herečka z Marveloviek. „Žiadnu som nikdy nepodstúpila,bráni sa blondínka.

Podľa Ekateriny si už v školskom veku začalo okolie všímať, že má vzhľad ako Johansson. A tak ako tínedžerka začala zdieľať videá, na ktorých bola prezlečená ako jedna z kultových postáv, ktoré herečka na striebornom plátne stvárnila. „Keď som mala 14 rokov, jeden z mojich spolužiakov mi povedal, že vyzerám ako ona a začal mi ukazovať jej fotky. Ja som si dovtedy podobnosť nevšimla."

Ekaterina priznáva, že nemá priateľa, no pozornosť mužov je vďaka jej vzhľadu zaručená. „Veľa z nich mi hovorí, že vyzerám ako Scarlett, alebo ma dokonca oslovujú jej menom, čo je trochu smutné,“ zverila sa kráska, ktorej sa však aj napriek negatívam páči, keď ju s jej idolom porovnávajú, hoci vždy rýchlo ľudí upozorní, že ona ňou v skutočnosti nie je. „Milujem keď ma s ňou porovnávajú. Kto by nechcel byť porovnávaný so svojim idolom? Je to veľmi krásna, charizmatická, sofistikovaná a elegantná žena,“ dodala.

Z neskutočnej podobnosti sú ohromení aj jej 8,3 milióna fanúšikov na sociálnych sieťach. Jeden jej v komentári odkázal, že by mohla vo filmoch nahradiť skutočnú Scarlett a nikto by si to ani nevšimol.