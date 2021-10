Tvrdé slová politológa počas volieb: Maďarsko s Orbánom je oproti Česku nič

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) ide o to, či sa podarí zvrátiť politický vývoj z rokov 2013–2021, ktorý ukázal nezadržateľný rozpad parlamentnej demokracie a právneho štátu.

Je to problém politický, nie morálny. V rozhovore pre TASR to povedal český politológ, publicista a signatár Charty '77 Bohumil Doležal.

"Počas (českej) predvolebnej kampane sa neriešil základný problém, či sa nám podarí obnoviť ponovembrovú demokraciu, alebo či tu vznikne systém, ktorý s demokraciou bude mať len málo spoločné. Problém je v tom, že základné predvolebné rozloženie síl je úplne iné než to, čo sa bude diať po voľbách. Hovorím to v kontexte toho, ako je napísaná česká ústava... Voľby nejako dopadnú, jednotliví účastníci (volieb) dostanú nejaké percentá. Potom však do toho vstúpi prezident republiky Miloš Zeman, ktorý už vopred povedal, že volebné koalície považuje za podvod. To znamená, že vôľa skupiny voličov, ktorí budú hlasovať za koaličné zoskupenia, bude (po voľbách) úplne vyradená z hry a pán prezident poverí zostavením vlády predstaviteľa najsilnejšej strany (a nie najsilnejšej koalície)," myslí si Doležal.

Podľa politológa dostane od prezidenta Zemana poverenie na zostavenie novej vlády s najväčšou pravdepodobnosťou opäť súčasný premiér Andrej Babiš.

"Toto pán prezident povedal verejne ešte počas leta," pokračoval Doležal a opäť dodal, že "všetko, čo sa bude diať po voľbách, sa nebude odohrávať na základe výsledkov volieb, ale na základe toho, ako sa rozhodne český prezident".

Doležal zároveň spresnil, že česká ústava umožňuje prezidentovi vymenovať do funkcie premiéra koho chce. Tým sa z Miloša Zemana stáva hlavný aktér povolebného vývoja. Prezident má dva pokusy na vymenovanie premiéra. Ak tieto dva návrhy nezískajú väčšinovú podporu v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky, šancu vybrať budúceho predsedu vlády dostane šéf snemovne.