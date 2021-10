Vzácny objav archeológov v Nórsku: Na toto čakali dlhých 7 rokov

Zábavu na svahoch poznali Nóri už spred éry Vikingov.

Archeológom sa totiž v nórskom pohorí Digervarden podarilo nájsť zachovaný pár lyží starý viac ako 1 300 rokov. Druhú lyžu z páru objavili výskumníci až po siedmich rokoch.

Dvojica je konečne kompletná. Nórski archeológovia z programu Secrets of the Ice, teda Tajomstvá ľadu, sa postarali o unikátny nález. V roku 2014 našli na vrchole pohoria Digervarden drevenú lyžu aj so zapínaním starú 1 300 rokov. A keďže logicky sa na lyžovanie používajú dve lyže, pokračovali v pátraní aj po druhej.

„Odvtedy sme monitorovali ľadovú plochu dúfajúc, že sa roztopí, a modliac sa za druhú lyžu z páru. A teraz sa to stalo. Nová lyža je ešte lepšie zachovaná ako tá prvá,“ napísali na svojej webovej stránke. Druhú časť napokon objavili iba päť metrov od miesta prvej, no bola uväznená pod nánosom ľadu. Museli tak čakať, kým sa dostatočne rozpustí. Vďaka tohtoročným satelitným snímkam, ktoré preukázali potrebný posun, zahájili 26. septembra ďalšiu výpravu do pohoria.

Na bezpečné vyslobodenie artefaktu spod nánosu ľadu museli použiť sekeru a teplú vodu. Novoobjavená lyža je 187 cm dlhá a 17 cm široká. Je dlhšia o 17 cm a širšia o 2 cm ako tá prvá. Nová časť páru je lepšie zachovaná podľa archeológa Larsa Holgera Piloa aj vďaka tomu, že ležala 4 až 5 metrov hlbšie v ľade. To sa zrejme podpísalo aj na jej tvare. Hoci obe tvoria jeden pár, na prvý pohľad sú rozdielne. Kým lyža nájdená pred siedmimi rokmi má prednú časť rovnú, nová je vpredu špicatá.