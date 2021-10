Politici požadujú kontrolu Facebooku: Ostrá kritika sociálnej siete zo strany bývalej zamestnankyne

Ide im karta!

Po masívnom výpadku so­ciálnych sietí si americký Senát vypočul svedectvo bývalej zamestnankyne Facebooku, ktorá spoločnosť ostro kritizovala. Politici z oboch strán sa zhodujú, že Facebook treba regulovať.

Ohrozuje psychiku detí, rozoštváva spoločnosť a ohrozuje demokraciu. Tak sa dá v skratke zhrnúť posolstvo, ktoré v Senáte predniesla Frances Haugen (37). Tá bola produktovou manažérkou Facebooku, no potom vyniesla dôverné materiály firmy do médií a teraz vypovedala pred americkými zákonodarcami. „Vedenie spoločnosti vie, ako urobiť Facebook a Instagram bezpečnejšími, no nespraví nevyhnutné zmeny, pretože kladie svoje astronomické zisky pred ľudí,“ vyhlásila Haugen.

Mark Zuckerberg (37) vyhlásil, že toto tvrdenie je nelogické, pretože je v rozpore s firemnými cieľmi. Facebook podľa neho robí veľa pre zvýšenie bezpečnosti používateľov. Čelí však rastúcej nevôli politikov. Aj demokrati aj repu­blikáni sa vzácne zhodujú, že spôsob, akým fungujú veľké technologické firmy, treba zmeniť. Aj z Európskej únie zaznievajú hlasy, že firma Facebook sústredila vo svojich rukách príliš veľa a treba ju rozdeliť.