Kresby boxera Muhammada Aliho vydražili za 820 000 €: Medzi zápasmi kreslil, aby sa odreagoval

Za masou svalov kopec fantázie!

Pri pohľade na legendárneho boxera Muhammada Aliho († 74) by iba ťažko niekto povedal, že mal aj umelecké cítenie. A predsa je to tak! Až 26 kresieb z jeho unikátnej zbierky sa predalo na aukcii za 820 000 eur.

Mal to v sebe už od narodenia, no iba málokto to o ňom vedel. Podľa Helen Hall z aukčnej siene Bonhams Ali maľoval celý život, pričom veľkú podporu mal u svojho otca Cassiusa Marcellusa Claya staršieho. On sám bol totiž profesionálny umelec. „Muhammad Ali bol ikonou, ktorá definovala generáciu. Umelecké diela zobrazujú témy, ktoré sú blízke jeho srdcu – box, občianske práva, náboženstvo a svetový mier a humanizmus,“ prezradila Helen pred dražbou.

Ako uviedla agentúra Reuters, Ali rád kreslil medzi jednotlivými zápasmi na odreagovanie sa. Nálada trojnásobného majstra sveta ťažkej váhy sa tak odrazila aj na jeho diele z ringu „Bodám ako včela“, ktoré sa na aukcii predalo za 367-tisíc eur. Diela do dražby poskytol zberateľ a Aliho priateľ Rodney Hilton Brown, pre ktorého boxer nakreslil prvé tri obrázky po zápase v Bostone v roku 1977. Celková hodnota predaných kresieb sa napokon vyšplhala na 820-tisíc eur, čo je trojnásobne viac, ako sa pôvodne očakávalo.

Muhammad Ali

- Boxer, aktivista, umelec

- Vl. menom: Cassius Marcellus Clay ml.

- Nar.: 17. január 1942, Louisville, USA

- Úmrtie: 3. jún 2016, Scottsdale, USA

- Manželka: Yolanda Williams (od 1986)

- Deti: 7 dcér, 2 synovia

- Trikrát sa stal svetovým šampiónom v ťažkej váhe.

- Na letných olympijských hrách v Ríme v roku 1960 získal zlatú medailu v poloťažkej váhe.

- V 80. rokoch mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.

- Majetok: 43 miliónov €