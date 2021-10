Ďalšia rana pre Britov: Francúzi hrozia blokovaním zásobovania krajiny!

Francúzski rybári pohrozili, že zablokujú cesty do Británie a úplne tak zastavia jej zásobovanie z kontinentu.

Množia sa varovania, že problémy sa v období pred Vianocami budú ešte stupňovať.

Francúzski rybári sú nahnevaní, pretože im Británia bráni loviť v Lamanšskom prielive. V ňom leží viacero britských ostrovov a kým bola Británia v Európskej únii, tak tam mohli ryby nerušene loviť aj Francúzi. Po brexite sa táto možnosť obmedzila, no rybári, ktorí tam lovili aj dovtedy, dostali sľub, že v tom môžu pokračovať.

Patričné žiadosti si podalo 47 lodí, po zdĺhavých obštrukciách však Briti teraz vyhoveli len 12 z nich. Prezident Emmanuel Macron preto pohrozil, že vypne dodávky elektriny z Francúzska do Británie. A rybári varovali, že ak Briti neustúpia, zablokujú prístav v Calais a tunel popod Lamanšský prieliv. Tým by úplne zastavili kamiónovú dopravu do Británie.

Paniku medzi britskými zákazníkmi to vôbec neupokojuje, práve naopak. Po tom, čo vykúpili palivo na mnohých pumpách, ktoré sa pre nedostatok kamionistov nestíhali zásobovať, sa teraz vrhli na vianočný tovar. Vykupujú sa najmä mrazené moriaky, tradičné britské vianočné jedlo.

Vrásky na čele Britom spôsobuje aj rastúca inflácia a stúpajúce ceny tovarov či energií. Hlasy kritikov, aby s tým niečo robil, odbil premiér Boris Johnson poznámkou, že „jeho prácou nie je riešiť každý problém so zásobovaním“. Výsledkom je iba ešte väčšia kritika na jeho hlavu.