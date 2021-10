Dievčina strávila po rande týždeň na JIS-ke: Za všetko môžu šortky, ktoré si obliekla!

Sam (25) zo Severnej Karolíny porozprávala, akými obrovskými komplikáciami skončilo jej rande pred tri a pol rokmi.

So svojím súčasným priateľom sa v tom čase vídala len dva týždne. Rande si naozaj užili, trvalo dlhých osem hodín a dvojica absolvovala brunch, komediálne vystúpenie aj večeru. Sam si v ten deň obliekla supertesné džínsové šortky, z ktorých jej vytŕčala polka zadku. Spôsobovali, že sa jej nohavičky nepríjemné zarezávali medzi polky.

Hoci si to počas schôdzky neuvedomovala, keď prišla domov, cítila už veľkú bolesť. ,,Všimla som si, že sa mi spravila veľká hrčka na mieste, kde sa mi zarezávala spodná bielizeň. Bolo to stále viac bolestivé, taká bodavá bolesť,“ opísala pre BuzzFeed. O pár dní na to sa začala cítiť zle a od doktora dostala antibiotiká, kvôli možnej infekcii kože.

Jej stav sa však natoľko zhoršil, že ju mama musela odviezť na pohotovosť. Zdravotníci jej povedali, že má septický šok. ,,Triasla som sa, ledva dýchala, nemohla chodiť a bolelo ma celé telo,“ opísuje Sam, ktorá skončila na jednotkej intenzívnej starostlivosti. Doktori dokonca zvažovali, že ju budú operovať a odstránia jej z oblasti konečníka všetko infikované tkanivo.

Blondínka sa dnes smeje, že musela doktorom ,,každý deň otŕčať zadok.“ Našťastie, operáciu nepotrebovala, v nemocnici sa však zotavovala ďalší týždeň a pokoj doma na lôžku musela mať ešte mesiac. Vďaka problémom si overila, že chlapec, s ktorým sa vídala, je niekto do budúcnosti – v nemocnici ju navštevoval, pomáhal jej a zoznámil sa tam aj s jej rodinou. Pár tvoria doteraz a Sam hlása, že obtiahnutým šortkám dala po tomto zážitku zbohom.