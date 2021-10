Tínedžerka išla s bolesťami do nemocnice: Myslela si, že má zapálené slepé črevo, šokujúci zvrat!

V nemocnici sa jej od základov zmenil život.

Jemma Murray na sociálnej sieti porozprávala o svojom najšokujúcejšom zážitku. Ako informuje britský denník The Sun, 19-ročná mladá žena mala žalúdočné problémy a prišlo jej veľmi zle, preto sa rozhodla vyhľadať pomoc. Jemma išla do nemocnice, kde mali lekári podozrenie na zápal slepého čreva, čo tínedžerka predpokladala. Pri podrobnejšom vyšetrení však vyplávala na povrch prekvapivá pravda. Ukázalo sa, že pacientka je tehotná a nevoľnosti značili, že už je pôrod na spadnutie.

Mladá mamička na TikToku prehlásila, že dovtedy žila obyčajný život tínedžerky,chodila do školy a na párty s kamarátmi. Pripustila, že tehotenský test si urobila, no vyšiel jej negatívne. Čo sa týka menštruácie, Jemma podľa jej vlastných slov vždy krvácala málo, čiže to, že nemenštruuje si nevšimla. V nemocnici sa zo dňa na deň stala matkou malého Logana. Ako dodala, o rodičovstve nevedela nič a mala z toho strach, no postupne sa učí a zo svojho synčeka má veľkú radosť.