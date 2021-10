Tehotná mamička, ktorá čakala 9. dieťatko, podľahla covidu: Sestra prezradila desivé podrobnosti

Malo to byť jedno z najkrajších období v jej živote... Jennifer Rosebluff-Thomas, ktorá bola v 29. týždni tehotenstva so svojim v poradí deviatym dieťatkom, sa však momentu, kedy uvidí svoje narodené bábätko, nedožila.

Ako informuje The Sun, mamička z kanadského Edmontonu, ktorá sa odmietla dať zaočkovať, sa v auguste nakazila delta variantom. Po prevezení do nemocnice jej lekári vykonali cisársky rez v nádeji, že sa jej uľahčí dýchanie. Bohužiaľ, na jej záchranu to nestačilo.

Jej sestra Carol sa pre CBC News podelila o posledné slová, ktoré od svojej sestry počula. „Povedala mi – zomieram, berú ma na JIS,“ prezradila užialená Carol, ktorá tušila, že jej sestra sa veľmi bojí. „V poslednom videorozhovore, ktorý som s ňou mala, som jej len povedala - neboj sa, no ona veľmi plakala.“ Následne potom jej zavolali zdravotníci, že Jennifer vykonajú cisársky rez. Mladá mamička však zomrela 3. septembra bez toho, aby uvidela svoju novonarodenú dcérku. Matka skončila na pľúcnej ventilácii, od očkovania ju odradili antivaxeri: Čo im odkazuje z nemocnice!

Carol taktiež prezradila, že jej sestra nebola očkovaná. „Diskutovali sme o tom na jar, keď začalo byť očkovanie dostupné. Keďže mala veľkú rodina a školopovinné deti, hovorila som jej, že by sa mala dať zaočkovať,“ uviedla a zároveň dodala: „COVID je skutočný. Moja sestra bola úžasná matka a teraz jej deti budú vyrastať bez nej. Jej deti - to bol jej svet. Práve preto sa každý deň usmievala. Práve kvôli tomu bojovala. Pre to žila, boli to deti.“

Podľa prieskumu kanadského tímu pre dohľad nad ochorením COVID-19 je u tehotných žien, ktoré ochorejú na covid-19, päťkrát vyššia pravdepodobnosť, že budú hospitalizované, ako u priemerného človeka. Taktiež desaťkrát pravdepodobnejšie, že budú potrebovať intenzívnu starostlivosť.

Doktorka Stephanie Cooperová z Foothill Medical Center v kanadskom Calgary uviedla, že len v auguste a septembri bolo v Alberte hospitalizovaných viac ako 20 tehotných žien s covidom, pričom žiadna z nich nebola očkovaná. Dodala, že v takýchto prípadoch sa snažia čo najdlhšie udržať plod v tele matky, no niekedy je nevyhnutné pristúpiť k sekcii, aby sa zachránila matka aj dieťa.