Českí odborníci zdvíhajú varovný prst: Ako rúška a lockdowny oslabili ľuďom imunitu

Nosenie rúšok a lockdowny kvôli epidémii covid-19 ľuďom oslabili imunitu proti ostatným respiračným infekciám, nestretávali sa s nimi tak často ako predtým.

Tento rok sa prakticky neprejavila chrípková epidémia, nie je ale jasné, ako bude vyzerať budúci rok. Odborníci radia, aby sa nechali zaočkovať už ľudia nad 50 rokov, malé deti alebo tehotné ženy. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii k očkovaniu proti chrípke českí odborníci.

"Už zhruba dva týždne zaznamenávajú lekári vyšší počet akútnych respiračných infekcií. Chorobnosť je vyššia ako v posledných piatich alebo šiestich sezónach. Ale dá sa ešte hovoriť o bežnej chorobnosti," povedal na otázku ČTK vedúci oddelenia epidemiológie infekčných chorôb Štátneho zdravotného ústavu Jan Kynčl. Za hlavné dôvody považuje návrat detí do škôl a chladnejšie počasie so začínajúcou sa jeseňou.

Za extrémny nárast označil súčasnú situáciu vo svojej ordinácii praktický lekár pre dospelých Michal Holásek. U detí podľa riaditeľky Hygienickej stanice Hlavného mesta Prahy Zdenky Jágrovej hrá úlohu aj fakt, že rodičia ich radšej nechávajú doma z obavy, aby nešlo o nákazu covidem-19. V bežných rokoch by podľa nej takto nachladnuté deti poslali normálne do školy. Ľudia sú podľa nej k nákaze respiračnými infekciami teraz náchylnejší.

"Imunita nie je dlhodobá, posilňujeme ju tým, že sa stretávame opakovane s rôznymi infekciami," dodala Jágrová. Po tohtoročnom poklese prípadov v čase chrípkovej epidémie o 95 percent oproti predchádzajúcej sezónne nie je podľa odborníkov ľahké predvídať, aká epidémia dorazí budúci rok. "Rozhodne nie je jasné, ako veľmi bude pôvodca covidu cirkulovať v nasledujúcej sezóne a aký vplyv bude mať na cirkuláciu ďalších agens," dodal Kynčl.

V rokoch pred príchodom epidémie covidu-19 sa obvykle nakazilo päť až desať percent dospelých a zhruba štvrtina detí. Očkovať sa je podľa odborníkov najvhodnejšie v októbri alebo novembri. Odporúčajú ho ľuďom nad 50 rokov, výrazne potom seniorom a chronicky chorým, napríklad s cukrovkou, chorobou srdca či ciev, obličiek alebo pečene. Tí majú zhruba 400-krát vyššie riziko komplikácií chrípky. Odhaduje sa, že ročne chrípke podľahne asi 2000 Čechov. Presné čísla o počtoch nakazených a úmrtiach, ako v prípade covid-19, nie sú, pretože sa na chrípku nevyšetrujú všetci ľudia s príznakmi.

Podľa Jágrovej by sa po posúdení pediatra mali očkovať aj deti od šiestich mesiacov do piatich rokov alebo tehotné, ktoré často mávajú vážny priebeh chrípky preto, že im plod obmedzuje kapacitu pľúc. Povinné by podľa nej malo byť aj pre zdravotníkov a pracovníkov sociálnych služieb. Najčastejším nežiaducim účinkom je podľa nej začervenanie miesta vpichu alebo zvýšená teplota. To, že sa ľudia nakazili chrípkou z očkovania, je podľa Holáska mýtus. Ľudia, ktorým bolo po očkovaní zle, podľa neho buď už boli nakazení, pretože vakcína chráni až za dva týždne, alebo sa nakazili inou virózou než chrípkou.