Prehliadka módneho domu Louis Vuitton narušená: Na mólo vtrhli klimatickí aktivisti

Aktivisti hnutia Extinction Rebellion (XR) narušili v utorok módnu prehliadku domu Louis Vuitton, ktorá sa konala v rámci Parížskeho týždňa módy v parížskom Louvri. Svojou protestnou akciou chceli poukázať na vplyv módneho priemyslu na životné prostredie.

Podľa agentúry AFP jedna z účastníkov protestu vyskočila na mólo, keď modelky predvádzali najnovšie módne trendy, a rozvinula transparent s nápisomNásledne ju z móla stiahla ochranka, dodala AFP.

Organizácie Extinction Rebellion, Priatelia Zeme (Friends of the Earth) a Mladí za klímu (Youth For Climate) vo svojom vyhlásení uviedli, že do plánovania protestu bolo zapojených asi 30 ľudí, pričom dvaja z nich boli zatknutí.

Organizácie vyzvali vládu, aby presadila "okamžité zníženie úrovne výroby v tomto sektore - aj vzhľadom na to, že vo Francúzsku sa v roku 2019 predalo v priemere 42 kusov odevu na osobu".

Módny dom Louis Vuitton sa k incidentu bezprostredne nevyjadril, keď ho kontaktovala agentúra AFP.

Na svoju prvú prehliadku pre verejnosť po lockdownoch vyhlásených vo Francúzsku pre covid si Nicolas Ghesquire, umelecký vedúci dámskej módy v dome Louis Vuitton, vybral ako tému divadelnú estetiku.

Týždeň dámskej konfekcie sa skončil v utorok v Paríži prehliadkou, ktorá vzdala hold Alberovi Elbazovi, izraelsko-americkému módnemu návrhárovi a umeleckému riaditeľovi módneho domu Lanvin, ktorý v apríli zomrel na covid.

Do tvorby kolekcie na jeho počesť sa k tímom Elbazom založeného dizajnového projektu AZ Factory pridalo viac ako 40 iných módnych domov.