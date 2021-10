Zahrala sa na vzťahovú poradkyňu: Opisuje, ako urobiť muža šťastným, ľudia ju rozniesli v zuboch

Zahrala sa na vzťahovú poradkyňu a na sociálnej sieti TikTok radila ostatným, ako urobiť muža šťastným. Šialená reakcia jej sledovateľov.

Ako uvádza portál Mirror, žena sa o kontroverznej téme rozrozprávala na sociálnej sieti TikTok pod účtom @girlygirluk. „Muža nie je ťažké potešiť,“ začala vo svojom videu, ktoré sa odvtedy stalo virálne a vyslúžilo si viac ako 3,5 milióna zhliadnutí.

„Nakŕm ho, pobozkaj ho, obliekaj si šaty, koketuj, buď jeho najlepšou priateľkou, urob z domu raj, zahrň ho komplimentmi,“ vymenovala svoje tipy a dodala, že ak sa budete držať jej radami, urobiť muža šťastným nie je „také ťažké“.

Reakcie jej sledovateľov na seba nenechali dlho čakať a mnohí s ňou nesúhlasili, pričom tvrdili, že žije v zlom desaťročí. „Zabudla si ho prezliecť, nechať odgrgnúť a prečítať mu rozprávku pred spaním,“ znel jeden z komentárov a ďalšia žena dodala: „Nie som jeho matka, takže nie“.

V komentároch viacerí dodali, že jej pravidlá by mohli platiť v roku 1940 a niektorí sa s údivom pýtali, čo presne robí jej partner pre ňu. „Prečo musím nosiť šaty, aby som potešila muža?“ pýtala sa ďalšia žena. Iný jej sledovateľ povedal, že aj keď sa ženy týmito radami riadia, nie vždy to funguje. „Veľa žien to robí a ich muži to aj tak neocenia,“ bránila sa jedna zo žien v komentároch. „Ja na toto všetko nie som. Moja manželka je moja najlepšia priateľka, ale je to aj moja intelektuálna obdoba. A ja ju kŕmim!" napísal pod jej video jeden z mužov. Čo si o jej radách myslíte vy?