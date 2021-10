Mladík pozval kamošku na rande: Chcel byť jedinečný, teraz by sa radšej prepadol pod zem

Študent chcel pozvať svoju kamarátku na rande. Vymyslel spôsob, ktorý mal byť jedinečný. To však ešte netušil, že bude mať opletačky a ľudia budú na nich ukazovať prstom.

Ako uvádza portál Daily Mail, nemenovaný mladík z Kansas City v americkom štáte Missouri pozval svoju vyvolenú na rande tak, že na veľký výkres napísal otázku, pričom od nej chcel, aby zaškrtla, či súhlasí alebo nie. „Keby som bol černoch, zbieram bavlnu. Keďže som beloch, vyberám si teba,“ napísal študent na transparent a dodal dve políčka, pričom jedno znamenalo áno a druhé nie. Jeho nápadníčka s nadšením zaškrtla áno a dvojica sa spoločne odfotila s transparentom v ruke. Fotku zverejnili, avšak netušili, čo ich čaká.

Okamžite si vyslúžili vlnu kritiky, pričom mnohí ich označili za rasistov. Rhonda Windholz, mama dievčaťa z fotografie, priznala, že jej dcéra bola spočiatku nadšená, avšak až neskôr si uvedomila, čo bolo na pozvánke na rande napísané. „Vtedy už bolo neskoro,“ povedala pre médiá a dodala, že jej dcére sa po zverejnení fotografie vyhrážali smrťou a kázali jej, „aby sa zabila“. „Reakcia na toto nedorozumenie spôsobila mnohým veľa zmätku a bolesti. Úprimne sa ospravedlňujeme všetkým, ktorých sa to týka,“ vysvetlila jej mama.

Používatelia sociálnej siete Twitter okamžite na fotku reagovali, pričom slová mladíka označili za „rasistické“ a „nechutné“. „Je to nielen nechutné, ale určite je to iba obyčajná ochutnávka rasizmu, ktorý sa deje v dome tohto mladého človeka," napísal používateľ Twitteru a doplnil ho ďalší: „Ak je toto niečo, čo považujú za prijateľné správanie na verejnosti, so strachom sa zamýšľam nad tým, čo robia a hovoria doma za zatvorenými dverami“. „Nezabúdajme, že sú to deti, ktoré sa stále učia,“ obhájil ich ďalší používateľ sociálnej siete Twitter.

Školy potenciálnej dvojice sa za tento transparent ospravedlnili a prípad vyšetrujú, aj keď nie je jasné, aké prípadné disciplinárne opatrenia boli voči nim vznesené. „Každé takéto správanie bude okamžite vyriešené v súlade s našim študentským kódexom správania,“ uviedla škola jedného z dvojice mladých ľudí.