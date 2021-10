Snemovňa bleskovo schválila zmrazenie platov vrcholných politikov: Ministerka práce hovorí o predvolebnom cirkuse

Platy vrcholných politikov a ich náhrady možno zostanú nasledujúcich päť rokov na tohtoročnej úrovni.

Snemovňa v utorok na mimoriadnej schôdzi ich zmrazenie schválila zrýchlene už v úvodnom kole počtom hlasov 133 zo 134 prítomných poslancov. Vládnu platovú novelu teraz posúdi Senát. Ak by nebola prijatá, odmeny ústavných činiteľov by od januára vzrástli podľa predbežných údajov zhruba o šesť percent.

Poslanci prikývli na zmrazenie platov vrcholných politikov krátko pred voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Senátori posúdia predlohu až po uplynutí terajšieho volebného obdobia. Ak by ju vrátili do Snemovne na nové prejednanie, už by o nej nemal kto rozhodnúť a novela by takzvane spadla pod stôl.

"Ak by sme to neurobili, platy sa od januára skokovo zvýšia, a to by bolo v súčasnej situácii skutočne škandalózne," uviedol k predlohe premiér Andrej Babiš (ANO). Vo svojom vystúpení tri dni pred voľbami prezentoval kroky súčasnej vlády pod vedením ANO a kritizoval opozičnú koalíciu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátov so STAN. Po prejave sa Babiš z ďalšieho rokovania z pracovných dôchodkov ospravedlnil a zo Snemovne odišiel.

Ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová (ČSSD) povedala, že hnutie ANO na rozdiel od sociálnej demokracie navrhuje zmrazenie platov politikov len pred voľbami. "Keby bolo po našom, tak by sme to schválili už v lete a nemusel z toho byť predvolebný cirkus," vyhlásila.

Platy ústavných činiteľov sa majú od budúceho roka odvíjať podľa platného zákona od priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy na prepočítané počty zamestnancov v celom hospodárstve. Doteraz všeobecne záviseli na platoch v nepodnikateľskej sfére. Platy sa potom vypočítavajú z takzvanej platovej základne, ktorá je súčinom priemernej mzdy vždy za predminulý rok a koeficientu 2,5. Vládna novela predpokladá, že platová základňa pre vrcholných politikov zostane pre roky 2022 až 2026 na tohtoročnej úrovni.