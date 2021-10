Peter celých 50 rokov konzumuje surové klobásy: Prekvapivé vyhlásenie!

Ľudia naňho neveriacky pozerajú, ani to ho neodrádza od toho, aby naďalej konzumoval svoje obľúbené jedlo. Aj keď je trocha netradičné.

Brit Peter Richardson (55) má vskutku bizarné chute. Priateľka verejne prehovorila o jeho stravovacích návykoch, ktoré mnohých ľudí dvíhajú zo stoličiek.

Ako informuje britský denník Daily Star, štvornásobný otec s obľubou už celých 50 rokov konzumuje surové klobásy bez akejkoľvek tepelnej úpravy. Peter si na toto jedlo zvykol, pretože ho začal jesť, keď mal iba päť rokov.Jeho polovička dokonca na sociálnej sieti TikTok zverejnila tento rituál, príspevok nezostal bez reakcií. Mnohí z užívateľov vyjadrili obavy o jeho zdravie. Ľudia sa zhodli najmä na tom, že Peter sa môže otráviť jedlom, mať hlísty, salmonelu alebo baktériu E.coli.

"Pre niektorých to môže vyzerať nechutne, no ja si to užívam. Nenavádzal by som ľudí na to, aby jedli surové klobásy, no ja ich jem celých 50 rokov a nemám žiadne zdravotné problémy," priznáva Peter.