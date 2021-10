Zábery nevesty vyvolali rozruch: Po odvážnom fotení musela šaty hodiť do koša

Nevesta bola prinútená zahodiť vysnívané svadobné šaty po tom, ako ich zničila pri lezení po skalách.

Tomu sa povie odvážna svadba! Jill Young (48) bola nútená vyhodiť svoje svadobné šaty hneď po fotení v náročnom teréne. Kvôli lezeniu po skalách ich jej manžel Robert musel rozstrihnúť na dve časti, aby mohol svoju drahú pripevniť o bezpečnostný pás, píše mirror.co.uk.

Dobrodružný pár sa zoznámil na zoznamke v roku 2018. O tri roky neskôr zorganizovali obrad v národnom parku Acadia v americkom Maine, kde sa sviatočne odetí zosobášili a aj nafotili pri adrenalínovom lezení po skalách.

"Bolo to priamo nad oceánom. V šatách som sa cítila úplne bezpečne, pretože som v nich mala vystrihnutú veľkú dieru pre postroj. Pri lezení som sa cítila hlúpo, ale stálo to za to a fotky, ktoré sme dostali, sú úžasné," hovorí Jill, ktorá zablatené a poškodené šaty napokon vyhodila do koša. "Boli to moje vysnívané šaty, ale rozhodla som sa ich zničiť, pretože by som si ich už aj tak nikdy neobliekla," dodáva.

Prečo sa rozhodli pre takéto svadobné fotenie? "S manželom sme vyslovene outdoorový pár. Celý čas niečo robíme, buď rafting na divokej vode alebo lezenie. Každý víkend cestujeme," vysvetľuje.