Po viac ako dvoch rokoch otvára svoje brány: Prečo boli hranice Venezuely pre Kolumbiu zatvorené?

Venezuela sa po viac ako dvoch rokoch rozhodla otvoriť svoje hranice s Kolumbiou.

V pondelok to oznámila venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Hranica je uzavretá od februára roku 2019, kedy sa venezuelské opozičné skupiny snažili z Kolumbie priviesť do krajiny humanitárnu pomoc, uviedla agentúra Reuters. Vláda prezidenta Nicolasa Madura to vtedy označila za súčasť plánu na zvrhnutie jej moci.

Rodríguezová uviedla, že vláda sa rozhodla od utorka obnoviť prevádzku na hranici, pretože si želá posilniť spoluprácu medzi Kolumbiou a Venezuelou. Vlády oboch krajín pritom na seba relatívne často útočia. Kolumbia neuznáva Madura za prezidenta Venezuely. Za dočasnú hlavu štátu považuje opozičného predáka Juana Guaidóa.

Podľa kolumbijského prezidenta Ivana Duqueho bola vláda v Caracase prinútená k otvoreniu hranice tlakom venezuelskej opozície. Duque si tiež želá, aby sa obnova prihraničného styku uskutočnila usporiadaným spôsobom.

Venezuela uzavrela hranice s Kolumbiou vo februári roku 2019, keď sa opozícia pokúsila dopraviť do krajiny humanitárnu pomoc. Caracas potom uzatvorenie hranice zmiernil. V marci roku 2020 uzavrela hranicu Kolumbie, a to kvôli epidémii covidu-19. Opatrenia zrušila tento rok v júni, Venezuela ale lockdown nezrušila.

Venezuelská vláda a opozícia rokujú o usporiadaní slobodných volieb a zrušení medzinárodných sankcií uvalených na túto krajinu. Venezuela sa potýka s rozsiahlymi problémami v zásobovaní a s hyperinfláciou.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z Venezuely odišli v posledných rokoch kvôli ekonomickým problémom a politickým perzekúciám zhruba štyri milióny obyvateľov. V roku 2016 v Kolumbii žilo 50.000 venezuelských utečencov, o päť rokov neskôr ich bolo 1,8 milióna. Celkovo žije v zahraničí cez päť miliónov Venezuelčanov, obyvateľov Venezuely je asi 28 miliónov.