Bývalá princezná v Disneylande prehovorila: Zvrhlí oteckovia často nemajú žiadne zábrany!

V zábavnom parku určenom hlavne pre deti kostýmy princezien, zdá sa, neočaria iba najmenších.

Ako informuje portál The Sun, celosvetovo známy zábavný park Disneyland navštevuje každoročne obrovské množstvo ľudí, no predovšetkým to sú práve rodiny s deťmi. Keďže veľkou súčasťou tohto čarovného miesta sú aj postavy princezien, tie v kostýmoch stvárňujú mladé dievčatá, ktoré sa s úsmevom na tvári fotia s ich malými obdivovateľmi. Práve jednou takouto Disney princeznou bola kedysi aj 32-ročná Sarah Daniels.

Tá sa rozhodla na sociálnej sieti TikTok podeliť o nie príliš pozitívne zážitky, ktoré na tomto mieste zažila. Bývalá pracovníčka pre Disney totiž priznala, že okrem záujmu detí si mnohokrát vyslúžila až priveľkú pozornosť od mužského pokolenia, konkrétne od slobodných či dokonca ženatých oteckov.

Jeden zo sledujúcich sa zaujímal o to, či sa jej niektorí z nich aj priamo nedotýkal, keďže bola niekoľkokrát oblečená v takom krátkom kostýme ako má napríklad rozprávková postava Zvonilka. Sarah prezradila, že veľakrát, keď bola prezlečená za niektorú z fiktívnych postáv, ženatí muži sa jej pokúšali odovzdať kľúče od ich hotelovej izby.

Sarah si však myslí, že keď má nejaký muž podobný zámer, je jedno, či je mladá žena ako ona oblečená v princeznovských šatách alebo nie. „Ale bolo veľa momentov, obzvlášť, keď som bola za Zvonilku, kedy mi podávali ženatí muži kľúče od ich hotelových izieb s tým, že mi povedali, kde sú ubytovaní,“ priznala Sarah a dodala, že zakaždým ju to vedelo poriadne zaskočiť.