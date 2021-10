Vo svojich tridsiatich rokoch zistila pravdu: DNA test si spravila len zo žartu, výsledok ju ohromil

Mladá žena chcela nájsť vzdialených rodinných príslušníkov, no namiesto toho zostala z výsledkov DNA testov bez slov.

Ako píše portál The Sun, 31-ročnú Amandu Stacy vždy lákalo spraviť si DNA testy, no dlhý čas bola priveľmi skeptická voči pravosti výsledkov, ktoré tieto testy poskytujú. Jedného dňa si ale predsa len povedala, že to skúsi, keďže jej dedko má množstvo detí a možno takto spozná aj vzdialenejších členov jej rodiny. Akonáhle však prišli dlhoočakávané výsledky testu, Amanda neverila vlastným očiam. „Vrátili sa mi výsledky a nevidela som žiadne povedomé priezviská a jedna osoba sa zhodovala dokonca na 50 %,“ priblížila Amanda.

Keď sa rodičov spýtala, či niekoho z dotyčných poznajú, ubezpečili ju, že nie. Amanda sa v ten moment utvrdila v tom, že testom nedôverovala oprávnene. Neskôr však prišiel nečakaný zvrat. „O dva dni neskôr som sa ich spýtala znova a odpovedali mi, že som bola adoptovaná, keď som bola novorodenec (teraz mám 31) a že tá 50 % zhoda je moja biologická mama,“ prezradila Amanda, ktorá sa z celej situácie musela najskôr poriadne spamätať.

Ešte v tú istú noc sa jej podarilo skontaktovať so svojím biologickým otcom, ktorý len nedávno vyšiel z väzenia a mal ju taktiež v pláne vyhľadať. O dva týždne neskôr sa stretla so svojou biologickou mamou, pričom osobne sa videla už aj s otcom. Amande nikdy predtým nenapadlo, že by mohla byť adoptovaná, keďže na svoju adoptívnu mamu sa až priveľmi podobá. „Máme rovnakú výšku, veľkosť obuvi, v podstate rovnaký odtieň pokožky, nebolo o tom pochýb,“ vysvetlila.

Amanda sa s celým príbehom podelila na sociálnej sieti TikTok, kde sa jej sledujúci zaujímali o to, či sa na adoptívnych rodičov hnevá za to, že jej celý život zatajovali takú podstatnú skutočnosť. Mladá žena priznala, že po tomto zistení vôbec neplakala a ani necítila hnev. Práve naopak, mala potrebu utešiť svojich adoptívnych rodičov, ktorí sa báli toho, že ich teraz bude nenávidieť. Amanda sa ale vedela vcítiť do ich kože, keďže sama uvažuje o tom, že si raz dieťa adoptuje.