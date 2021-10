Moment, na ktorý vodiči čakali: Armáda sa zapojila do distribúcie pohonných hmôt v Británii

Britská armáda v pondelok začala rozvážať pohonné hmoty na čerpacie stanice v rôznych častiach krajiny.

Do úsilia s cieľom zlepšiť dostupnosť dodávok sa v pondelok zapojilo asi 200 príslušníkov ozbrojených síl. Problémy s nedostatočnými zásobami pohonných hmôt sú podľa vlády na ústupe, lokálne však pretrvávajú.



Britská vláda počas víkendu oznámila, že ozbrojené sily začnú v pondelok dovážať benzín do čerpacích staníc naprieč Spojeným kráľovstvom. Minulý týždeň sa pred benzínovými pumpami vo Veľkej Británii tvorili dlhé rady po tom, čo nedostatok vodičov nákladných áut narušil dodávky palív. Podľa vlády by problém s palivom nebol, pokiaľ by ho ľudia nakupovali v rozumnej miere. Uznali však, že v niektorých častiach krajiny je situácia horšia ako v iných.



Podľa odhadov v Spojenom kráľovstve chýba viac ako 100-tisíc vodičov nákladných áut. To v posledných mesiacoch spôsobuje problémy mnohým odvetviam, vrátane dodávateľov potravín a supermarketov.