Kde museli ľudia pretrpieť najdlhší lockdownom na svete? Buenos Aires predbehlo iné mesto

Austrálske mesto Melbourne dosiahlo rekord v celkovom počte dní, počas ktorých tam bol zavedený lockdown.

Jeho obyvatelia prežili od začiatku koronavírusovej pandémie v lockdowne celkovo až 245 dní, čo je viac než obyvatelia ktorékoľvek iného mesta sveta. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na televíziu ABC.

Melbourne tak predbehol argentínsku metropolu Buenos Aires, ktorá si doposiaľ držala prvenstvo v počte dní lockdownu. V argentínskej metropole prežili jeho obyvatelia v lockdowne 234 dní. Vláda tam pritom zaviedla dva lockdowny – prvý pretrvával od 20. marca do 11. novembra a druhý v máji tohto roka trval iba desať dní.

Austrálska vláda zaviedla v Melbourne od začiatku pandémie koronavírusu v poradí už šiesty lockdown, ktorý v meste platí od 5. augusta a trvať má ešte najmenej ďalšie tri týždne, do 26. októbra. To znamená, že Melbournčania by mohli v lockdowne celkovo stráviť až 267 dní, prípadne aj viac, ak príde k ďalšiemu predĺženie tohto opatrenia.

Počet prípadov v austrálskom štáte Viktória, ktorého hlavným mestom je Melbourne, prednedávnom prekonal počet prípadov zaznamenaných v najľudnatejšom austrálskom štáte Nový Južný Wales.

Napätie v Melbourne pre pretrvávajúci lockdown každým dňom stúpa. Minulý mesiac sa tam konalo niekoľko demonštrácií proti zavedeniu povinného očkovania proti koronavírusu pre stavebných pracovníkov, počas ktorých zatkli niekoľko desiatok ľudí.

Predpokladá sa, že štát Viktória dosiahne 70-percentnú zaočkovanosť ľudí starších než 16 rokov 26. októbra — teda v deň, keď v Melbourne plánujú zrušiť lockdown. K ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení má potom prísť, keď štát dosiahne 80-percentnú mieru zaočkovanosti obyvateľstva.

Austrália sa dlho držala stratégie "nulovej tolerancie covidu". Avšak po tom, ako vláda nedokázala zabrániť vzniku niekoľkých ohnísk koronavírusového variantu delta a následnému rozšíreniu vírusu, pristúpila k snahe o zvýšenie miery zaočkovanosti, ktorá má krajinu vyviesť z pretrvávajúceho lockdownu.

Od začiatku pandémie v Austrálii zaznamenali približne 105.000 prípadov nákazy a viac ako 1200 úmrtí.