Jednoznačná zhoda pápeža a ďalších náboženských vodcov: Naliehavá výzva adresovaná vládam

Pápež František a desiatky ďalších náboženských vodcov podpísali v pondelok spoločnú výzvu adresovanú vládam krajín sveta, aby sa na klimatickom summite OSN zaviazali k plneniu ctižiadostivých cieľov. Informovala o tom agentúra AP.

Zástupcovia všetkých hlavných náboženských skupín vrátane sunnitského a šiitského islamu, judaizmu, hinduizmu, budhizmu či taoizmu podpísali spoločnú výzvu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne.

Tento dokument s názvom Viera a veda: Výzva pre COP26 (Faith and Science: An Appeal for COP26) je iniciatívou v spojitosti s klimatickou konferenciou OSN (COP26), ktorá sa bude konať v škótskom Glasgowe od 31. októbra do 12. novembra.

"Zdedili sme záhradu; našim deťom nemôžeme zanechať púšť," uvádza sa vo vyhlásení. Starostlivosť o životné prostredie je pre náboženských lídrov morálna požiadavka s cieľom chrániť tvorstvo pre budúce generácie a podporovať komunity, ktoré sú najviac zraniteľné voči prejavom klimatickej zmeny, píše AP. Náboženskí vodcovia takisto sľúbili, že aj oni sa budú usilovať viesť svojich veriacich k správaniu smerujúcemu k udržateľnosti životného prostredia.

Pondelková výzva nadväzuje na minulotýždňovú konferenciu Youth4Climate v talianskom Miláne a posolstvo zo začiatku septembra. Pápež František, arcibiskup z Canterbury Justin Welby a ekumenický patriarcha Bartolomej I. vtedy upozornili na naliehavosť environmentálnej udržateľnosti, na jej vplyv na chudobu a na dôležitosť globálnej spolupráce. Vyzvali tiež modliť sa za úspech COP26.

Na summite COP26 sa má zúčastniť aj pápež František, hoci Vatikán jeho účasť jeho prítomnosť ešte oficiálne nepotvrdil.

Tibetský duchovný vodca dalajláma sa na pondelkovej (4. októbra) iniciatíve nezúčastnil. Vatikán sa usiluje vyhnúť sporom s Čínou, preto sa kontaktom s dalajlámom dlhodobo vyhýba, píše AP.