V Nemecku odštartoval tradičný rokovací kolotoč: Neobvyklé, kto spravil prvý krok

Štyri najväčšie nemecké politické strany usporiadali v nedeľu sériu bilaterálnych stretnutí, aby predostreli svoje postoje a rozhodli o ďalších krokoch pri zostavovaní novej vlády.

Stredoľaví sociálni demokrati (SPD), ktorí pred týždňom zvíťazili v parlamentných voľbách, sa najskôr stretli so Slobodnými demokratmi (FDP) a potom i so Zelenými. Posledné dve spomenuté strany, ktoré vo voľbách obsadili štvrté, resp. tretie miesto, odštartovali tradičný „rokovací kolotoč“ už v stredu, aj keď je pomerne neobvyklé, aby prvý krok pri zostavovaní vlády urobili menšie strany.



Nedeľňajšie zasadnutia v Berlíne zakončili rozhovory SPD a stredopravého bloku odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej.

Podľa všetkých zúčastnených strán boli súčasťou stretnutí „konštruktívne rozhovory“, ale odmietli diskutovať o podstatných témach, aby neohrozili rokovania. Vyjednávač FDP Volker Wissing priznal, že sa objavilo niekoľko prekážok, no bližšie to nekonkretizoval.



Líder SPD Olaf Scholz, ktorý má najväčšiu šancu stať sa nástupcom Merkelovej, uviedol, že chce novú vládu zostaviť do Vianoc.