Lekár dvakrát prehliadol symptómy bábätka (7 týždňov): Začal sa boj o život! Mamička posiela rodičom dôležitý odkaz

Ak by nebolo mamičky, mohla rodinu zasiahnuť obrovská tragédia.

Courtney Nixon (27) si robila čoraz väčšie starosti o svojho sedemtýždňového synčeka. Po každom kŕmení zvracal, ťažko sa mu dýchalo a začal kašlať. Vystrašená päťnásobná mama preto zobrala Coltona k ich miestnemu lekárovi vo Fernwoode. Ten ich však poslal domov so slovami, že chlapček je v poriadku a jeho dýchanie je normálne.

Na druhý deň však bábätko prestalo jesť úplne. Courtney neváhala a vrátila sa do ordinácie, píše portál Mirror. Tentokrát si vypočula, že jej synček je len dehydrovaný a majú ísť do nemocnice. Jednoduchá kontrola kyslíka po príchode do Queens Medical Center ukázala, že hladina kyslíka u chlapčeka je na alarmujúcej hodnote. Ukázalo sa, že má zápal priedušiek. Maličký Colton strávil na JIS viac ako 48 hodín pripojený na kyslík. Lekári dokonca diskutovali o intubácii a pľúcnej ventilácii.

Pre mamu to bol najhorší pohľad v živote. Chlapček sa dostal z nemocnici až týždeň po začiatku utrpenia. Našťastie, už môže dýchať bez problémov. Courtney bola strachom celá bez seba. "Lekári mi povedali, že ak by som ho nepriniesla, neprežil by do popoludnia," spomína.

Mamička ďalších troch synov vo veku deväť, päť a dva roky a tiež dcérky (4) naliehavo vyzýva lekárov, aby aj u malých detí vykonávali testy saturácie kyslíka. Vedela, že čo sa deje s jej synom nie je normálne a že niečo nie je v poriadku. Odkázala aj ostatným mamám aby sa nebáli tlačiť na lekárov, ak majú pocit, že majú pravdu.