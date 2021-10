Muž nechcel prezradiť manželke, že má milenku: Pre utajenie aféry sa odhodlal k ohavnému činu

Policajný dôstojník chladnokrvne zastrelil matku štyroch detí, s ktorou spával za chrbtom svojej manželky.

Ako píše portál The Mirror, slobodná mama štyroch malých detí Dominique Clayton z Oxfordu sa zaplietla so ženatým Matthewom Kinnom, ktorý pracoval na policajnom oddelení približne štyri roky a bol vyhlásený za dôstojníka roka. Po smrti prvej manželky, ktorá mala svoj život ukončiť samovraždou, sa Matthew znova oženil a s terajšou ženou si spravil aj ďalšie dieťa. Napriek tomu sa však tajne stretával s milenkou a keďže Dominique na tom s peniazmi nebola najlepšie, Matthew jej pomáhal aj po finančnej stránke.

Jej priatelia prezradili, že štvornásobná mama v jedno obdobie tušila, že by mohla byť s Matthewom tehotná, no nechcela mu to oznámiť, keďže sa bála jeho reakcie. Ten to s ňou zasa plánoval ukončiť, preto sa mu Dominique začala vyhrážať, že o tejto ich afére povie jeho žene. Jeden večer trávila Dominique osamote bez detí, keďže tie boli cez víkend s príbuznými. V ten istý deň poprosila Matthewa aj o odvoz, s čím bez váhania súhlasil.

Keď ju zaviezol domov, Matthew sa vrátil k stanici do stodoly, kde nechávajú policajné kone, a odložil si tam mobilný telefón pravdepodobne preto, aby sa nedali vystopovať jeho kroky. Následne prišiel k domu svojej milenky a auto nechal zaparkované na rohu ulice. Po tom, čo sa jej vkradol do spálne, kde Dominique spala, ju jediným výstrelom do hlavy chladnokrvne zabil. Keď sa v noci vrátil do stodoly po mobil, napísal jej správu, akoby sa nič nestalo.

Na druhý sa vrátili deti Dominique domov, pričom jej osemročný syn chcel pred mamou spraviť žartík s hračkou, no namiesto toho ju našiel v posteli ležať mŕtvu. Keď začala prípad riešiť polícia, vyšetrovatelia rýchlo zistili, že Matthew mal s Dominique milenecký pomer, čo najskôr zatĺkal, ale neskôr sa ku všetkému priznal. Keďže polícia jeho konanie označila ako úmyselné, 40-ročný muž bol odsúdený na doživotie bez podmienečného prepustenia.