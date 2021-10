Tony našiel svoju priateľku († 43) obesenú: Záhada mrazivého odkazu pod gaučom!

Najskôr prišla tragicky o život jeho priateľka, neskôr aj on sám.

Ako informuje portál The Mirror, 55-ročného floristu menom Tony Eastlake z Londýna vyšetrovala polícia v prípade smrti jeho frajerky Alicie Callaghan, ktorá sa mala obesiť priamo v ich dome. Iba dva mesiace po smrti 43-ročnej ženy došlo k ďalšej obrovskej tragédii. Tonyho dobodali na ulici, pričom tieto zranenia boli taktiež nezlúčiteľné so životom. Keď bol muž ešte nažive, musel na polícii vypovedať ohľadom smrti jeho priateľky.

Vyšetrovateľom sa vtedy priznal, že sa s Aliciou v deň jej smrti pohádal, keďže dostala urážlivé správy od jeho bývalej priateľky. Celej situácii nepomohol ani fakt, že Alicia konzumovala vo väčších množstvách alkohol. „Aliciina nálada sa v priebehu niekoľkých hodín zhoršila. Pila alkohol, čo ale nebolo nič nezvyčajné," vysvetlil vtedy Tony. Tesne pred polnocou Tonymu oznámila, že ide spať a popriala mu dobrú noc, no keď sa vybral za ňou, aby sa spolu porozprávali, zbadal už iba visieť zo stropu jej nehybné telo.

Tony polícii tvrdil, že ju zložil, premiestnil na podlahu v obývacej izbe a okamžite vytočil číslo na záchranárov. Tým povedal, že jej dá prvú pomoc, no podľa informácií od polície k tomu prísť nemalo. Vyšetrovanie prípadu smrti Alicie sa zamotalo v momente, kedy priateľka jej syna polícii oznámila, že pod sedačkou v ich dome našla papier, na ktorom bolo napísané: „Ukončujem to kvôli Tonymu Eastlakeovi“. Sesternica Alicie však spochybnila to, že na kúsku papiera je skutočne Aliciin rukopis.

„Myslím si, že je nepravdepodobné, že to by to napísala v ten večer a dala to na to miesto a potom šla spraviť to, čo spravila,“ uviedla jej sesternica Maria Czerska. Okrem toho, že toxikológ našiel v Aliciinom tele náznaky rekreačného užívania kokaínu a marihuany, jej všeobecný lekár a psychológ tiež potvrdili, že nebola psychicky úplne v poriadku. U Alicii hrozilo veľké riziko sebapoškodzovania, v minulosti sa už predávkovala, bývalý priateľ ju zneužíval a bola v neustálom strese zo stavu jej matky, ktorá trpela demenciou. Preto polícia prípad uzavrela ako samovraždu.