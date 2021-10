Tajná zbraň Putina? Na stretnutie s Trumpom priviedol takúto sexicu!

Ako poraziť sukničkára? Sexicou! O bývalom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi sa vie, že má záľubu v mladých krásnych ženách.

Prirodzene tak všetkých zaujal fakt, že prekladateľka, ktorú si so sebou vzal na rokovanie jeho ruský náprotivok Putin, je v prvom rade nádherná žena, hoci oficiálne vystupuje ako prekladateľka. Veľmi atraktívna Darja Bojarska (36) sa dostala do pozornosti vďaka novej knihe o exprezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi. Podľa autorky, bývalej hovorkyne Bieleho domu Stephanie Grishamovej, mala krásna prekladateľka Trumpa pri rokovaniach rozptyľovať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Grishamová spísala svoje pamäti o období od roku 2015 do januára 2021, kedy pracovala pre Trumpovcov. Rezignovala po tom, čo Trumpovi priaznivci vnikli do budovy Kapitolu. Vo svojich memoároch napísala, že Putin si bol dobre vedomý toho, že Trumpovi sa páčia mladé a krásne ženy a využiť to mal na bilaterálnom rokovaní s americkým exprezidentom počas summitu skupiny G20 v roku 2019 v japonskej Osake, kam so sebou vzal atraktívnu brunetku.

Kremeľ tento zámer popiera

Grishamová vo svojej knihe uvádza: „Keď rokovania začali, Fiona (expertka na Rusko) sa ku mne nahla a upozornila ma na Putinovu tlmočníčku, prekrásnu brunetku s dlhými nohami. Fiona mi povedala, že si myslia, že si ju Putin vybral zámerne, aby rozptyľovala nášho prezidenta.“

Putinov hovorca Dmitrij Peskov toto tvrdenie odmietol. Na obranu krásky treba povedať, že Putinovi tlmočí často. Tlmočníctvo študovala v Petrohrade, univerzitu absolvovala v roku 2009. Na rokovania sa oblieka striedmo, rozhodne na nich nepôsobí ako femme fatale. Na svojich sociálnych sieťach má však hromady fotiek, kde sa chváli svojím telom.