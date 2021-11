Takmer ako z pera Jula Verna: Výlety do kozmu v plnom pohodlí majú byť onedlho skutočnosťou

Všetci si dobre pamätáme zábery z tohtoročného leta, keď vystrelili v burácajúcich raketách prví vesmírni turisti k hranici vesmíru.

Ak vás predstava pobytu v hučiacej rakete riadne straší, prinášame dobré správy. Na obežnú dráhu Zeme bude možné vystúpiť omnoho príjemnejšie, ekologickejšie a navyše štýlovejšie. Už v roku 2024 by sa do vesmíru mohlo lietať pomocou „obyčajného“ balóna. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

S poločnosť Space Perspective ohlásila, že už o tri roky bude vedieť dopravovať vesmírnych turistov na vyhliadkové výlety pomocou stratosférického balóna, pod ktorým bude umiestnená pohodlná kabína.

Dve hodiny výhľadov

Projektu investori veria natoľko, že sa malej startupovej firme podarilo minulý rok v decembri vyzbierať takmer 6 miliónov eur na vývoj stratosférického balónového systému Spaceship Neptune, ktorý vynesie cestujúcich až do výšky 30 kilometrov. Práve takéto lety ponúknu podobný zážitok ako let do vesmíru, predovšetkým neuveriteľné výhľady.

Prvý test má už systém za sebou, keď – zatiaľ bez ľudskej posádky – odštartoval v polovici júna z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Prvé lístky, ktoré sa potom dostali do predaja, sú už beznádejne preč. Cena za vzrušujúci výlet mimo našej planéty je aktuálne 107 000 eur a všetkých vyše 450 miest na lety v roku 2024 je už vypredaných.

Wi-fi aj bar

Let bude trvať dokopy 6 hodín, pričom samotná doba strávená pozorovaním Zeme a jej okolia z hranice vesmíru predstavuje celé dve hodiny. V kapsule bude miesto pre 8 výletníkov a pilota, ktorí budú mať k dispozícii bar i toalety, a vďaka takmer zaskleným stenám aj neuveriteľný výhľad. Samozrejmosťou je wi-fi, vďaka ktorému môžu cestovatelia svoje dobrodružstvo naživo streamovať.

Pristátie by malo byť pomerne mäkké, keďže sa pristáva v Mexickom zálive do morských vĺn. Posádku následne vyzdvihne loď. Špeciálny balón má pri plnom nafúknutí objem 509 703 metrov kubických. Pokojne by ste do neho schovali celý futbalový štadión. Na výšku pri plnom výkone bude mať celé zariadenie neuveriteľných 210 metrov.

S prsteňom vo vrecku

Spoločnosť ponúka lety ako ideálnu príležitosť na zásnuby alebo oslavu životných jubileí. Podľa prepravcu bude let do vesmíru rovnako jednoduchý ako bežná cesta lietadlom, preto od svojich pasažierov nebudú vyžadovať žiadne predletové prípravy. Zdá sa teda, že vesmír sa dostáva na dosah pre čoraz väčší počet ľudí.