Muža († 37) vyhnala ukrutná bolesť hlavy z pracovného stretnutia: Smrtiaca diagnóza!

Zákerná choroba zobrala život milujúcemu manželovi a otcovi dvoch detí.

Ako píše portál The Mirror, 37-ročný Paul Ashmore z Liverpoolu trpel takými neznesiteľnými bolesťami hlavy, že musel v jeden deň odísť z pracovného stretnutia. Vtedy si priznal, že by to mohlo byť skutočne aj niečo vážne, a preto zašiel do nemocnice. Žiaľ, ukázalo sa, že sa nemýlil a lekári mu druhýkrát v živote diagnostikovali rakovinu. Ešte v roku 2018 Paulovi doktori povedali, že má Hodgkinov lymfóm, no po úspešnej chemoterapii začal znova naplno žiť.

Tentoraz mu však v nemocnici oznámili, že ide o lymfóm centrálneho nervového systému, teda mimoriadne vzácny typ non-Hodgkinovho lymfómu. Rovnako ako predtým začal Paul s chemoterapiou, ktorá mu mala pomôcť v opätovnom návrate do normálneho života. Počas intenzívneho cyklu chemoterapie však nastali komplikácie súvisiace so samotnou liečbou a milovník futbalu 5. septembra zomrel.

„Išlo to dobre, ale potom sa u neho vyvinula neutropenická sepsa, ktorá je jednou z komplikácií liečby, keďže to bola taká extrémna chemoterapia,“ uviedla jeho milujúca manželka Justine, ktorá do poslednej chvíle dúfala, že Paul celý proces zvládne aj po druhýkrát. Justine sa ešte na začiatku pandémie dozvedela, že s Paulom čakajú ďalšie dieťatko a keďže vďaka lockdownu trávili spolu viac času, posledných 18 mesiacov bolo pre nich požehnaním.

„Lockdown bol pre nás ako požehnanie, pretože sme spolu museli tráviť množstvo času ako rodina a vždy si to budem vážiť,“ priznala Justine, ktorá bola s Paulom už dlhých 17 rokov. „Všetci hovorievali, že bol najmilším chlapom, ktorý vždy chcel spraviť pre ľudí to najlepšie. Bol doslova mojou spriaznenou dušou a neverím, že je preč,“ dodala zdrvená Justine.