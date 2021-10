V Rusku zverejnili zoznam tém, o ktorých by ostatní nemali nič vedieť: Súvisí s dôležitými vecami

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zverejnila rozsiahly zoznam tém, ktoré by podľa nej mohlo zahraničie použiť proti bezpečnosti Ruska.

Tieto témy nie sú štátne tajomstvá, pre subjekty, ktoré o nich poskytujú informácie do zahraničia, by však mohli viesť k označeniu „zahraničný agent“, informuje agentúra AP. Zoznam, ktorý FSB zverejnila v piatok na vládnom informačnom portáli, obsahuje témy súvisiace s ozbrojenými silami či vesmírnym programom.

Zostavenie daného zoznamu stanovuje novela zákona, ktorý tiež určuje klasifikáciu organizácií financovaných zo zahraničia ako zahraničných agentov. Takéto označenie dostalo už niekoľko občianskych organizácií a médií kritických voči ruským orgánom.

Predseda výboru hornej komory parlamentu pre ochranu suverenity štátu Andrej Klimov sa vyjadril, že „tieto opatrenia v zákone nemajú nič spoločné so slobodou prejavu“. „Hovoríme o nepretržitom, systematickom zhromažďovaní informácií na prenos do cudzieho štátu alebo do cudzích štruktúr,“ dodal.