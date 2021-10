Žena tvrdí, že objavila recept na najlepší orgazmus: Pred sexom robí TÚTO vec

Nevie si vynachváliť. 45-ročná Američanka sa pochválila tým, že objavila spôsob, ako dosiahnuť ten najlepší orgazmus. Mnohí len neveriacky krútia hlavami.

Ako uvádza portál Mirror, blondínka Nita Marie z amerického Colorada je modelkou pre dospelých na platforme OnlyFans. Tam sa pochválila, že síce má so svojím manželom krásny milostný život, prišla na spôsob, ako si ho ešte viac okoreniť. Nita sa údajne pred sexom modlí a hovorí, že teraz „zažíva nebo“.

Podľa jej slov počas modlitby pozve Boha, aby sa k nej a k jej manželovi pridal do trojky. Tvrdí, že takéto spojenie v trojici sa jej podarí najmenej dvakrát týždenne. Američanka z Colorada priznáva, že jej partner si nie vždy uvedomuje, že s nimi v posteli je aj nebeský otec. Trvá však na tom, že cíti Božiu prítomnosť, aj keď sa neukazuje vo fyzickej forme. Jedným dychom dodáva, že jej sexuálny život je teraz „najlepší, aký kedy bol“.

„Keď pozvete Boha, aby sa stal súčasťou sexu, zmeníte akt z niečoho čisto fyzického na niečo posvätné a duchovné. Nie je nič plnšie alebo uspokojujúcejšie, ako keď prežívate Božiu lásku k vám a zároveň potešíte svojho partnera,“ vysvetľuje.

Toto nie je prvýkrát, čo sa modelka podelila o svoje úzke spojenie s Bohom, pretože predtým sa dostala na titulky vyhlásením, že jej Boh povedal, aby „pokračovala vo vyzliekaní“. Narážať tak mal údajne na jej kariéru na platenej platforme OnlyFans.

Dvojnásobná mamička, ktorá sa delí o sexi obsah so svojimi sledovateľmi tiež tvrdí, že zahrnutie Boha do milovania zlepšuje jej orgazmus. „Kedykoľvek ho cítim s nami, je to vždy ten najlepší sex. Taký intenzívny a plný vášne a lásky. Nežiadam Boha, aby sa ku mne a manželovi pripojil vždy, keď máme sex, ale najmenej dvakrát týždenne. Každý by sa mal aspoň raz pokúsiť pozvať Boha na milovanie, otvorí sa vám zážitok z neba,“ odkazuje svojim fanúšikom.