Tehotná žena s COVID-19 prišla do nemocnice: Nechali ju čakať hodiny! Zvyšok len pre silné povahy

Toto by sa nikdy nemalo stať! Tehotná dvojnásobná mamička v 32. týždni tehotenstva začala mať pocit, že necíti pohyby jej dieťatka, a tak sa vybrala do neďalekej nemocnice. To, čo sa tam stalo, si nepredstavovala ani v najhoršom sne.

Ako uvádza portál The Sun, mamička Fationa Nikolli prišla pred nemocnicu s prosbou o pomoc. Tušila, že niečo nie je v poriadku. Problémom však bolo, že Fationa bola pozitívne testovaná na COVID-19, a tak jej personál nemocnice povedal, že musí počkať, kým jej nájdu vhodné nemocničné lôžko. Na parkovisku pred Birminghamskou nemocnicou vo West Midlands čakala dve a pol hodiny! Napriek tomu, že lekárom prízvukovala, že ide o núdzovú situáciu, podľa jej slov jej povedali, že má čakať, pretože musia nájsť voľnú miestnosť izolovanú od ostatných pacientov. „Povedala som im: Necítim dieťa, musíte ma ihneď priviesť do nemocnice a nenechávať ma na parkovisku," opisuje hrozivé okamihy Fationa. Pred nemocnicu prišla v 32. týždni tehotenstva 6. júla o desiatej hodine ráno s tým, že necíti svoje dieťatko. Keď ju prijali, bolo pol jednej a mamička musela okamžite podstúpiť núdzový cisársky rez. Snaha lekárov však už bola márna. Dieťatko sa narodilo mŕtve. „Povedali mi, že sa mám ísť na moje dieťatko pozrieť, ale ja som povedala, že nechcem. Nebola som na to pripravená," spomína na okamihy, ktoré by nechcel zažiť nikto. „Keby ste prišli skôr, mohol by som dieťa zachrániť," prerozprávala Fationa slová lekára. „A ja som prišla o svoje dieťatko," dodala zronená žena, ktorá nemocnicu požiadala o pitvu. Od hrozivej udalosti ubehlo už niekoľko mesiacov a ona tvrdí, že z nemocnice nedostala žiadnu správu o tom, čo bolo príčinou smrti jej dieťatka. „Možno to bolo tým, že som bola pozitívne testovaná na koronavírus, neviem," dodala. Nemocnica sa jej ospravedlnila. Fationa tvrdí, že ju jej lekár vyšetril deň pred tým, ako prišla do nemocnice, a povedal jej, že jej dieťa je zdravé. „Celé moje tehotenstvo bolo v poriadku. Nerozumiem, prečo sa to stalo," ukončila rozprávanie mama, ktorá stále nemá odpovede na jej otázky.