Prelom v boji s pandémiou? Úžasné, čo dokáže experimentálna pilulka proti COVID-19!

Americká farmaceutická spoločnosť Merck v piatok uviedla, že jej experimentálna pilulka proti ochoreniu COVID-19 o polovicu znížila počet hospitalizácií a úmrtí u ľudí, ktorí boli nedávno infikovaní koronavírusom.

Čoskoro preto plánuje požiadať regulačné orgány v USA a vo svete, aby schválili jej používanie. V prípade, že by tento liek od spoločnosti Merck schválili, bude to prvá tabletka na liečbu ochorenia COVID-19, čo potenciálne môže predstavovať významný pokrok v boji proti pandémii koronavírusu. Spoločnosť Merck uviedla, že do konca roka dokáže vyrobiť 10 miliónov dávok a má uzavreté zmluvy s vládami po celom svete. Nekonkretizovala však ceny piluliek.

Spoločnosť Merck a jej partner Ridgeback Biotherapeutics uviedli, že podľa prvotných výsledkov mali pacienti, ktorí dostali liek nazývaný molnupiravir, do piatich dní od symptómov COVID-19 asi polovičnú mieru hospitalizácií a úmrtí ako pacienti, ktorí dostali placebo.

Do štúdie sa zapojilo 775 dospelých s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých predpokladali zvýšené riziko ťažšieho priebehu ochorenia. Skoršie výsledky však preukázali, že liek neprospieva tým pacientom, ktorí už predtým boli hospitalizovaní s vážnym priebehom ochorenia.

Zdravotnícki experti, vrátane popredného amerického odborníka na infekčné choroby Anthonyho Fauciho, už dlho volajú po vývoji pilulky, ktorú by si pacienti mohli vziať, keď sa u nich začnú objavovať prvé príznaky COVID-19. Takéto lieky sa považujú za kľúčové pre zvládnutie budúcich vĺn ochorenia a zníženie dopadu pandémie koronavírusu po celom svete.